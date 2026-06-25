Imagini apocaliptice în Venezuela! Țara a fost lovită de două cutremure devastatoare. Estimări horror: 100.000 de morți! Stadioanele distruse, toate competițiile sportive oprite

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Venezuela a fost lovită miercuri la ora locală 18:04 de două cutremure de mare magnitudine, primul de 7.2 grade pe scara Richter, iar al doilea de 7.5, în decurs de doar 39 de secunde. Capitala Caracas a fost extrem de grav afectată și inclusiv evenimentele sportive au avut de suferit, după ce stadioanele s-au zguduit din temelii în timpul partidelor.

Venezuela, devastată de două cutremure de peste 7 grade pe scara Richter

În prezent, Serviciul Seismologic American (USGS) estimează că sunt șanse cuprinse între 39 și 44% ca numărul persoanelor ucise de această catastrofă să ajungă până la chiar 100.000. În momentele tragice respective erau în desfășurare câteva meciuri din liga de baseball din Venezuela. În mod evident, ele au fost oprite de urgență după ce stadioanele au început să se zguduie din temelii. Panica s-a instalat imediat pe arene, atât în rândul jucătorilor, cât mai ales printre fani, cei care au fost evacuați în regim de urgență.

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Momento en el que empezó a temblar. 📍 Estadio Universitario de Caracas. — Héctor A. Hernández (@hectOr_2410)

Bineînțeles că în Venezuela a fost decretată imediat stare de urgență. „În urma cutremurelor puternice înregistrate în această după-amiază în țară, am decretat Stare de Urgență pe întreg teritoriul național. Facem un apel către toți cetățenii să rămână vigilenți, la adăpost și să își păstreze pe cât posibil calmul. Autoritățile, forțele de ordine, serviciile medicale și protecția civilă sunt mobilizate în toată țara pentru a gestiona situația”, a anunțat președintele interimar, Delcy Rodriguez.

Donald Trump a anunțat ajutoare umanitare dinspre Statele Unite

Mai multe state din regiune au anunțat că vor trimite ajutoare umanitare în țara sud-americană. Inclusiv au reacționat extrem de ferm după producerea cataclismului. „Cele două cutremure majore care tocmai au lovit minunatul popor din Venezuela sunt ambele de o magnitudine masivă și au lăsat în urmă un număr devastator de morți. Am instruit toate agențiile guvernamentale ale noastre să se pregătească pentru a acționa rapid”, a fost mesajul transmis chiar de către președintele

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Din primele estimări făcute la fața locului, reiese că până în acest moment cel puțin 32 de persoane au decedat, iar alte aproximativ 700 sunt rănite. În prezent, echipajele de salvatori caută supraviețuitori sub dărâmături. Mai multe blocuri înalte de locuințe din Caracas s-au prăbușit ca urmare a celor două cutremure. De asemenea, principalul aeroport al capitalei Venezuelei, „Simon Bolivar de Maiquetia”, a fost distrus de seisme, devenind, în mod evident, neoperațional.