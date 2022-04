Imagini care au adus aminte de Colectiv. Zeci de tineri s-au călcat în picioare la un concert, după ce un participant a folosit un spray lacrimogen

În noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un club de pe strada Băiculești din București, urma să aibă loc un concert de muzică trap. Zeci de tineri au participat la eveniment, însă, la un moment dat, în sală s-a creat o îmbulzeală uriașă, iar tinerii s-au grăbit, disperați, spre ieșire.

Tinerii prezenți spun că a fost ”ca la Colectiv”

Imaginile postate pe platformele sociale îi arată pe cei care au scăpat și că se pot considera fericiți că au scăpat cu viață din club.

“Asta s-a întâmplat aseară la evenimentul Trapsodia. Spaţiul plin de copii şi adolescenţi. Poate investighează cineva fenomenul. Am fost cu fiica mea, noi am avut noroc că eram la uşă şi am ieşit repede din îmbulzeală”, a povestit Irina, o femeie din București, pentru .

Aceasta nu exagerează cu nimic, pentru că, din imaginile postate reiese că tinerii s-au călcat în picioare, în drumul lor spre ieșire. Unii dintre aceștia se văd căzuți pe podea, iar ceilalți calcă pur și simplu peste ei.

Poliția susține că un participant a pulverizat cu spray lacrimogen în club

Polițiștii spun că busculada s-a creat din cauza unui participant la eveniment care în interior.

“În noaptea de 16/17 aprilie 2022, în jurul orei 00.40, prin apel 112, Secția 2 Poliție a fost sesizată cu privire la faptul că în pe parcursul unui concert, ce se desfășura într-o hală din sectorul 1, un participant ar fi pulverizat cu un spray iritant-lacrimogen.

La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul secției, precum și echipaje medicale. Au fost identificate nouă persoane, care părăsiseră incinta. Au fost evaluate medical, dar nu au necesitat transport la spital”, se arată într-un comunicat al poliției.

O persoană a ajuns la spital

Unul dintre spectatori a ajuns, totuși, la spital, cu o stare de rău, pe fondul inhalației unei substanțe iritante. Acesta a solicitat ajutor de urgență la numărul 112 și a fost transportat cu o ambulanță pentru a i se acorda îngrijiri medicale.

În prezent, poliția efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire de obiecte periculoase. Dacă va fi identificat, tânărul care a pulverizat substanța iritantă în interiorul clubului riscă dosar penal.