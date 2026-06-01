Le-au stins televizorul la penalty-ul lui Gabriel! Imagini colosale cu fanii lui PSG care au ratat momentul când echipa lor a câștigat Champions League

PSG a câștigat sâmbătă seară pentru a doua oară consecutiv trofeul UEFA Champions League. În finala de la Budapesta, parizienii au învins Arsenal la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul primelor 90, și ulterior 120 de minute. În mod firesc, suporterii francezi care nu au putut face deplasarea în capitala Ungariei pentru a asista la acest meci, și care deci au rămas la Paris cu această ocazie, s-au adunat în număr foarte mare la diferite baruri, restaurante și terase pentru a vedea acolo partida, la televizor.
Unii dintre ei au avut însă parte de un ghinion teribil. Televizorul de la terasa respectivă s-a stins exact în momentul în care Gabriel, cel care a ratat ultimul penalty pentru „tunari” și care astfel le-a „oferit” trofeul celor de la PSG, se pregătea să lovească mingea, pe care a trimis-o peste poartă. În mod evident, s-a instalat imediat o rumoare generală în rândul fanilor respectivi.
Unii dintre ei au reacționat chiar violent într-o anumită măsură în clipele respective, la nivel verbal doar. Ulterior, după doar câteva zeci de secunde, suporterii lui Paris Saint-Germain adunați acolo au aflat din alte surse că fundașul central brazilian a ratat, iar echipa lor a câștigat, și astfel au declanșat imediat bucuria.
Pe lângă acest moment inedit, frustrant pentru suporterii respectivi, dar și simpatic într-o oarecare măsură deopotrivă, în Paris s-au petrecut și scene de o cu totul altă factură sâmbătă noapte, la scurt timp după ce echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul Champions League.
Bucuria generată de acest moment s-a transformat destul de rapid în furie, cel mai probabil din motive de ordin politic, pentru mulți cetățeni ai capitalei Franței, iar aceștia au declanșat adevărate lupte de stradă cu forțele de ordine, chestiune de altfel destul de obișnuită în Paris de ceva timp. Exact ca anul trecut, au fost sparte magazine, au fost incendiate mașini, s-au produs ciocniri violente între indivizii respectivi și polițiști și jandarmi și, în mod așteptat într-un astfel de context, s-au operat mai multe arestări.