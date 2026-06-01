Le-au stins televizorul la penalty-ul lui Gabriel! Imagini colosale cu fanii lui PSG care au ratat momentul când echipa lor a câștigat Champions League

ADVERTISEMENT

PSG a câștigat sâmbătă seară pentru a doua oară consecutiv trofeul UEFA Champions League. În finala de la Budapesta, parizienii au învins Arsenal la loviturile de departajare, după 1-1 la finalul primelor 90, și ulterior 120 de minute. În mod firesc, suporterii francezi care nu au putut face deplasarea în capitala Ungariei pentru a asista la acest meci, și care deci au rămas la Paris cu această ocazie, s-au adunat în număr foarte mare la diferite baruri, restaurante și terase pentru a vedea acolo partida, la televizor.

Mai mulți fani ai lui PSG au ratat momentul în care echipa lor a câștigat Champions League. Le-au stins televizorul exact la penalty-ul lui Gabriel

Unii dintre ei au avut însă parte de un ghinion teribil. Televizorul de la terasa respectivă s-a stins exact în momentul în care Gabriel, cel care a ratat ultimul penalty pentru „tunari” și care astfel le-a „oferit” trofeul celor de la PSG, se pregătea să lovească mingea, pe care a trimis-o peste poartă. În mod evident, s-a instalat imediat o rumoare generală în rândul fanilor respectivi.

ADVERTISEMENT

Unii dintre ei au reacționat chiar violent într-o anumită măsură în clipele respective, la nivel verbal doar. Ulterior, după doar câteva zeci de secunde, suporterii lui Paris Saint-Germain adunați acolo au aflat din alte surse că , iar echipa lor a câștigat, și astfel au declanșat imediat bucuria.

Haos pe străzile din Paris după triumful lui PSG

Pe lângă acest moment inedit, frustrant pentru suporterii respectivi, dar și simpatic într-o oarecare măsură deopotrivă, în Paris s-au petrecut și scene de o cu totul altă factură sâmbătă noapte, la scurt timp după ce echipa antrenată de Luis Enrique a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul Champions League.

ADVERTISEMENT

Bucuria generată de acest moment s-a transformat destul de rapid în furie, cel mai probabil din motive de ordin politic, pentru mulți cetățeni ai capitalei Franței, iar , chestiune de altfel destul de obișnuită în Paris de ceva timp. Exact ca anul trecut, au fost sparte magazine, au fost incendiate mașini, s-au produs ciocniri violente între indivizii respectivi și polițiști și jandarmi și, în mod așteptat într-un astfel de context, s-au operat mai multe arestări.