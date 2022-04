Imagini controversate cu deputatul USR care a venit amețit în Parlament. Filip Havârneanu, chef cu manele și pahare pline

Filip Havârneanu, deputatul USR de 27 de ani care a ținut un discurs incoerent de la tribuna Parlamentului, a apărut într-o filmare pe Instagram în timp ce petrecea la un chef, pe muzica lui Jador, alături de câțiva prieteni. Imaginile sunt realizate în urmă cu un an, într-un moment în care măsurile antipandemice fuseseră relaxate.

Filip Havârneanu, chef cu vedetele

Imaginile au fost postate pe din serialul Moldovenii de la Kanal D, iar la petrecere a mai fost prezentă interpreta Theo Rose, precum și iubitul acesteia și un alt prieten. Conform presei locale, filmarea a fost realizată în apartamentul din Iași al lui Radu Țibulcă.

Petrecăreții se relaxează pe ritmuri de manele, fumează narghilea și golesc pahare, asupra cărora planează ”suspiciunea rezonabilă” că ar conține vin, așa cum observau jurnliștii ieșeni.

Se cere retragerea sprijinului politic pentru Havârneanu, după discursul din Parlament

Filip Havârneanu a susținut miercuri, 13 aprilie 2022, , iar mai mulți colegi au spus despre el că era beat. Deputatul PNL Alexandru Muraru i-a cerut președintelui USR, Cătălin Drulă, să-i retragă sprijinul politic lui Havârneanu, pe motiv că a venit în stare de ebrietate.

”Domnul Drulă trebuie să demonstreze că USR nu ascunde mizeria sub preș în fața acestui adevărat examen de onestitate. Tribuna Parlamentului nu poate și nu trebuie să fie batjocorită, este un adevărat test pentru leadershipul domnului Drulă la conducerea USR”, a anunțat Muraru.

Havâreanu spune că era sub influența calmantelor

Filip Havârneanu susține că starea în care se afla era datorată calmantelor puternice pe care le-a luat după un accident provocat de o cădere de pe trotinetă.

„Fiind un om de acțiune, nu am ascultat medicul. Pentru a face față tuturor solicitărilor, am rezistat în această perioadă cu calmante, pentru a putea rămâne în picioare. Este adevărat că prestația mea de la pupitrul Parlamentului nu a fost cea mai bună. Oboseala acumulată pe durata deplasării în Kiev, zilele în care nu m-am hrănit și nu am dat corpului pauza de refacere și-au spus cuvântul.

Medicamentele care mă ajută să nu clachez de durere fizică dau și ele de asemenea o stare de moleșeală și somnolență, efecte pe care am crezut că pot să le ignor. Pe de altă parte, ceea ce am trăit, văzut și simțit în orașele masacrate m-a zguduit emoțional, nimeni nu este de piatră”, a declarat Filip Havârneanu pentru .

Deputatul TikTok, președinte de filială, la 24 de ani

Poreclit ”deputatul TikTok”, Filip Havârneanu este președinte al USR Iași, poziție pe care a ocupat-o când avea doar 24 de ani. Ascensiunea lui politică este legată, potrivit presei locale, de relația bună pe care a avut-o cu deputatul USR Cosette Chichirău. Înainte să ajungă el însuși parlamentar, Havârneanu a lucrat la cabinetul lui Cosette Chichirău.

Anul trecut, Havârneanu a postat o fotografie cu Daniel Ghiță dormind în Parlament, după care l-a acuzat pe acesta că l-a amenințat cu bătaia.

În 2019, Filip Havârenanu a relatat, pe contul personal de socializare, că a fost ”urmărit de doi oameni în stare de ebrietate, agresivi, care spărgeau mașini”. Deputatul a povestit că aceștia i-au atacat mașina iar el a fost nevoit să se ascundă într-un tufiș, după ce a chemat poliția. El s-a plâns atunci că angajații de la 112 i-au închis telefonul, după ce i-au transmis că a fost trimis un echipaj de poliție, în ciuda faptului că se afla într-o stare evidentă de pericol.