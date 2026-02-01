Imagini copleșitoare de pe Toumba, la meciul lui Răzvan Lucescu. Omagiu pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în România. Foto / Video

ADVERTISEMENT

Scene impresionante în timpul meciului PAOK – Panserraikos. Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat cu scorul de 4-1, însă adevăratul spectacol a avut loc în tribune. Suporterii echipei din Salonic le-au adus un ultim omagiu celor șapte fani ai clubului care și-au pierdut viața în urma accidentului cumplit din România.

Stadionul Toumba s-a aprins! Scene incredibile în Salonic

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri ai lui PAOK care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Preț de câteva secunde a fost liniște totală pe stadionul Toumba. Suporterii nu au scos un cuvânt și au afișat mai multe bannere comemorative.

Odată cu lovitura de start, suporterii au scandat în cor numele c , iar stadionul s-a aprins. Atât în tribune, cât și în peluze, au fost aprinse materiale pirotehnice, iar imaginile fac înconjurul lumii.

Răzvan Lucescu, gest de mare clasă! A depus o coroană înainte de meciul jucat de echipa sa!

e, iar Răzvan Lucescu, antrenorul echipei din Salonic, a ținut să aducă și el un ultim omagiu celor șapte suporteri. Acesta a așezat un buchet de flori și a mulțumit galeriei pentru tot sprijinul acordat.

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem trăi. Pe de o parte, suntem triști, iar acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte, să ieșim pe teren și să dăm totul.

Să jucăm cu motivație și să ne dedicăm performanța acestor copii care au fost pierduți. PAOK este ceva special, am spus-o de multe ori în trecut. Este o mare onoare să fii membru al acestei mari familii, nimeni nu o va înțelege dacă nu face parte din ea. Situația din familia PAOK este neplăcută, dar trebuie să ne limpezim mințile și să luptăm și pentru ei”, a declarat Răzvan Lucescu după tragedia din România.