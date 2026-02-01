Sport

Imagini copleșitoare de pe Toumba, la meciul lui Răzvan Lucescu. Omagiu pentru suporterii lui PAOK care și-au pierdut viața în România. Foto / Video

Scene copleșitoare în timpul meciului PAOK - Panserraikos 4-1. Suporterii echipei lui Răzvan Lucescu au adus un omagiu celor 7 tineri decedați în accidentul din România.
Alex Bodnariu
01.02.2026 | 23:12
Imagini coplesitoare de pe Toumba la meciul lui Razvan Lucescu Omagiu pentru suporterii lui PAOK care siau pierdut viata in Romania Foto Video
ULTIMA ORĂ
Stadionul Toumba s-a aprins! Scene incredibile în Salonic
ADVERTISEMENT

Scene impresionante în timpul meciului PAOK – Panserraikos. Echipa lui Răzvan Lucescu a câștigat cu scorul de 4-1, însă adevăratul spectacol a avut loc în tribune. Suporterii echipei din Salonic le-au adus un ultim omagiu celor șapte fani ai clubului care și-au pierdut viața în urma accidentului cumplit din România.

Stadionul Toumba s-a aprins! Scene incredibile în Salonic

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria celor șapte suporteri ai lui PAOK care, din păcate, nu mai sunt printre noi. Preț de câteva secunde a fost liniște totală pe stadionul Toumba. Suporterii nu au scos un cuvânt și au afișat mai multe bannere comemorative.

ADVERTISEMENT

Odată cu lovitura de start, suporterii au scandat în cor numele celor șapte fani decedați, iar stadionul s-a aprins. Atât în tribune, cât și în peluze, au fost aprinse materiale pirotehnice, iar imaginile fac înconjurul lumii.

Răzvan Lucescu, gest de mare clasă! A depus o coroană înainte de meciul jucat de echipa sa!

Mai mult, sub peluza suporterilor lui PAOK au fost depuse flori și coroane, iar Răzvan Lucescu, antrenorul echipei din Salonic, a ținut să aducă și el un ultim omagiu celor șapte suporteri. Acesta a așezat un buchet de flori și a mulțumit galeriei pentru tot sprijinul acordat.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem trăi. Pe de o parte, suntem triști, iar acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte, să ieșim pe teren și să dăm totul.

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează...
Digisport.ro
Cristi Chivu a intrat în teren: incident grav la Cremonese - Inter! Urmează ”o sancțiune uriașă”

Să jucăm cu motivație și să ne dedicăm performanța acestor copii care au fost pierduți. PAOK este ceva special, am spus-o de multe ori în trecut. Este o mare onoare să fii membru al acestei mari familii, nimeni nu o va înțelege dacă nu face parte din ea. Situația din familia PAOK este neplăcută, dar trebuie să ne limpezim mințile și să luptăm și pentru ei”, a declarat Răzvan Lucescu după tragedia din România.

Gigi Becali l-a făcut praf și pulbere pe „centralul” Moldoveanu după FCSB –...
Fanatik
Gigi Becali l-a făcut praf și pulbere pe „centralul” Moldoveanu după FCSB – Csikszereda: „Un nenorocit! Facem cerere să-l scoatem din arbitraj”
Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 2 februarie, ora 13:30. Horia Ivanovici, ediție specială cu invitați de top după Farul – U Craiova și FCSB – Csikszereda
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda....
Fanatik
Matei Popa, debut în SuperLiga! Cum s-a descurcat „Donnarumma de FCSB” cu Csikszereda. Scenă emoţionantă la finalul meciului
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul...
iamsport.ro
Hagi și Rotaru, acuzați de blat după Farul-Craiova 4-1: 'O manoperă inteligentă. Totul împotriva celor de la FCSB'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!