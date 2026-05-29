Imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească. Cine ar trebui să-i despăgubească pe cei afectați? „Trăim într-o perioadă destul de controversată”

Drona rusească, bruiată de sistemele ucrainene, s-a prăbușit direct pe un bloc din Galați. Incidentul a fost urmat de un incendiu, astfel că locuința de la ultimul etaj a fost făcută scrum. Au apărut și primele imagini de la fața locului. Cine ar trebui să-i despăgubească pe locatari? La acel moment se aflau în interior o mamă și fiul ei de 14 ani, care au și fost transportați la spital cu răni.

Primele imagini cu apartamentul din Galați distrus de drona rusească

70 de persoane au fost evacuate din blocul în care drona rusească s-a prăbușit în noaptea de joi spre vineri, 29 mai. Două persoane, o mamă în vârstă de 52 de ani și fiul ei de 14 ani au fost transportați la spital cu răni. Ei erau cei care locuiau la etajul 10, chiar în apartamentul care a luat foc în urma prăbușirii dispozitivului. Atât interiorul locuinței, cât și tavanul au fost distruse. Din fericire, victimele sunt în stare stabilă. În acest context, prefectul județului a anunțat că oferă sprijin celor afectați.

„Situaţia este foarte gravă, dar din fericire nu vorbim de pierderi de vieţi omeneşti. Pagubele materiale vizibile sunt momentan doar la apartamentul familiei afectate. Inspectoratul de Stat în Construcţii va stabili dacă se impune restricţionarea accesului populaţiei în imobil. Primăria Galaţi a oferit deja spaţii de cazare”, a precizat George Toderaşc, prefectul judeţului Galaţi, conform .

De asemenea, , Distrigaz Sud Reţele a întrerupt temporar, vineri dimineaţa, alimentarea cu gaze naturale în zonă. Sunt afectați 178 de clienți casnici de pe strada Brăilei nr. 45, blcoruile BR1C şi BR1B.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură de siguranţă până la verificarea, de către o firmă autorizată ANRE, a instalaţiei de utilizare aferente imobilului amplasat pe strada Brăilei nr 45, bloc BR1B, scara 2, din localitatea Galaţi, judeţul Galaţi. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, se arată într-un comunicat de presă al companiei de gaze.

Cine ar trebui, de fapt, să-i despăgubească pe cei afectați?

FANATIK a discutat cu președintele InfoCons, Sorin Mierlea. Acesta atrage atenția asupra faptului că este important ca fiecare cetățean să dețină o asigurare, însă trebuie să fie atenți la ceea ce acoperă ea.

„Ceea ce este extrem de important este să înțelegem fiecare dintre noi că degeaba suntem proprietari, degeaba ne-am luat o casă, degeaba ne-am chinuit să o mobilăm, să o aranjăm, dacă nu am și asigurat-o. Iar în condițiile de astăzi în care starea sociopolitică și tot ceea ce se întâmplă, mai ales ca și geopolitică, nu numai din punct de vedere al dronelor și al războiului, dar și a calamităților naturale, este important să ai o asigurare. Iar mai ales că avem acea obligativitate legală de a avea asigurarea obligatorie, acea poliție tip PAD, este un lucru care este îmbucurător, dar trebuie să-l și facem.

Este exact ca în campania ‘Știi cine sunt eu, sunt cetățean european și ai drepturi’, dar degeaba ai drepturi dacă nu ai și determinarea de a ți le exercita. Iar dreptul la o despăgubire judicioasă, dreptul de a avea o securitate, o siguranță și încredere este un drept al cetățenii europene, dar avem și o obligație de a și face o poliție de asigurare, de a și plăti această poliție de asigurare cu amendamentul, de a citi termenii și condițiile, iar aici, din această perspectivă, InfoCons a lansat în cadrul aplicației gratuite europene de protecție a consumatorilor un dicționar de terminologie și în domeniul asigurărilor. Iar în cazul unor astfel de calamități, care pot să se soldeze și cu victime, pe lângă daunele materiale și morale, trebuie să înțelegem de două ori că trăim într-o perioadă destul de controversată”, a subliniat Sorin Mierlea.

În același timp, el atrage atenția asupra termenilor și condițiilor din cadrul contractului de asigurare și susține că oamenii trebuie să le citească pentru a vedea exact ce se despăgubește și cine. Cu toate acestea, președintele InfoCons susține că celor afectați dat fiind faptul că este o situație excepțională, țara noastră nefiind în război.

„Pe cealaltă parte, în condițiile în care putem și avem posibilitatea, chiar și obligația de a avea asigurări, este puțin imoral ca totuși statul să te ajute pe tine din banii celorlalți contribuabil în condițiile în care și tu, la rândul tău, puteai să faci ceva. Dar în aceste condiții în care este totuși un caz de excepție majoră, am înțeles că administrația publică locală va face demersurile pentru a putea să sprijine familia respectivă”, a mai punctat Sorin Mierlea.

Ar putea fi trași la răspundere rușii?

Întrebat dacă ar putea fi trași la răspundere, rușii ori ucrainenii, Sorin Mierlea a punctat faptul că vor exista cu siguranță discuții pe această temă, mai ales că vorbim de o consecință a unui război între cele două țări.

„Este o dezbatere, este o temă prin care se poate, să spunem, acționa și îi putem chema în garanție cei care au provocat dauna. Pentru un cetățean, o persoană fizică, este extrem de complex, complicat și scump. La nivel public, la nivel de stat sau la nivelul unor companii care despăgubesc, acelea cu siguranță pot să întreprindă anumite mecanisme. Dar ținând cont că totuși este un conflict armat, s-ar putea să existe în excluderile respective, chiar și internațional, este o problemă juridică, este o problemă de drept penal internațional până la urmă”, ne-a mai spus șeful InfoCons.