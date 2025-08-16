News

Imagini cu Donald Trump şi Vladimir Putin departe de ochii televiziunilor. Nota pe care a dat-o preşedintele SUA întâlnirii cu liderul de la Kremlin

Au apărut imagini de culise cu Donald Trump şi Vladimir Putin. Cei doi discută relaxat, în ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord clar cu privire la Ucraina.
Daniel Spătaru
16.08.2025 | 07:47
Imagini cu Donald Trump si Vladimir Putin departe de ochii televiziunilor Nota pe care a dato presedintele SUA intalnirii cu liderul de la Kremlin
În ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord privind Ucraina, Donald Trump şi Vladimir Putin s-au simţit bine împreună Foto: Hepta

Într-un interviu acordat Fox News, Donald Trump și-a exprimat o mare satisfacție față de rezultatul discuţiei cu Vladimir Putin. El a fost rugat să de o notă întâlnirii pe care a avut vineri seara, în Alaska.

Donald Trump: „Nu pot spune că am ajuns la un acord, dar am făcut progrese”

Întrebat de moderatorul Sean Hannity cum ar evalua întâlnirea cu Putin, Trump a răspuns fără să stea pe gânduri. „Pe o scară de la 1 la 10, dau astăzi un 10”, a spus președintele SUA. „Nu pot spune că am ajuns la un acord, dar am făcut progrese. Vrem să rezolvăm problema. Vreau ca oamenii să nu mai moară. M-am bucurat când Putin a spus că, dacă aș fi președinte, nu ar fi existat acest război”, a adăugat el.

Interviul anunţat de Fox News era planificat să aibă o semnificație istorică, potențial comparabilă cu vizita lui Richard Nixon în China din 1972. Trump însuși îşi exprimase speranța că va putea să-l convingă pe președintele rus să accepte un armistițiu imediat în Ucraina, însă lucrurile nu au căpătat o formă mai concretă după discuţiile de la Anchorage.

„Nu există niciun acord până când nu vom ajunge să semnăm unul”, a spus Donald Trump la conferinţa de presă comună, afirmaţie care l-a făcut pe corespondentul BBC din America de Nord, Anthony Zurcher să comenteze într-o primă analiză a întâlnirii că a fost o modalitate indirectă a lui Trump de a admite că, după ore de discuții, nu s-a ajuns la nicio înțelegere.

Imagini cu Donald Trump şi Vladimir Putin înainte să-şi ia rămas bun

Cu toate acestea, pe reţelele de socializare au apărut imagini cu cei doi preşedinţi stând de vorbă după conferinţa de presă comună, departe de ochii jurnaliştilor. Este practic momentul despărţirii dintre Trump şi Putin, iar ambii lideri par relaxaţi şi zâmbitori. De altfel, în interviul de la Fox News, Trump a dezvăluit că a avut o scurtă conversație privată cu Putin. „După conferința de presă am avut o scurtă conversație, foarte sinceră, singuri”, a spus el.

Totuşi, dacă la baza militară unde au avut loc discuţiile au ajuns împreună, în limuzina lui Trump, cei doi preşedinţi au plecat separat spre aeroport.

Vladimir Putin a părăsit SUA la ora 3.15, ora României, iar la puţine minute de la decolarea avionului său la aeroport a sosit şi Donald Trump. Liderul de la Casa Albă s-a îmbarcat la bordul aeronavei Air Force One, iar în drumul spre avion nu s-a oprit să vorbească cu reporterii.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
