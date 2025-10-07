Imagini cutremurătoare! Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren și medicii au intervenit de urgență! Ce s-a întâmplat. Video

superstarul tenisului, care a avut nevoie de intervenția de urgență a medicililor în timpul unei partide jucate în turneul de la Shanghai.

Novak Djokovic, prăbușit pe terenul de tenis. Sârbului i s-a făcut rău la turneul de la Shanghai

Cunoscut pentru că este un monstru din punct de vedere fizic, sârbul a cedat în timpul competiției care se desfășoară în aceste zile în China. Fostul număr 1 mondial s-a prăbușit pe teren, când juca împotriva spaniolului Jaume Maurer, la scorul de 1-1 la seturi. Spectatorii au fost șocați, la fel și adversarul său, care a intervenit imediat pentru a vedea care e situația. ( ).

Conform informațiilor, se pare că lui Novak Djokovic i s-a făcut rău din cauza căldurii ridicate și a umezelii (78 la sută), la care s-a adăugat și efortul făcut de acesta. De altfel, nu este singurul caz al competiției din China, mai mulți sportivi fiind afectați de condițiile meteo foarte dure pe care le-au avut de îndurat.

Novak Djokovic și-a revenit, după ce medicii au intervenit, și a reușit să câștige partida de la turneul Masters 1000. Sârbul urmează să joace în sferturile de finală, mâine, cu Zizou Bergs, din Belgia.

Novak Djokovic, o legendă a tenisului mondial

, deținând numeroase recorduri impresionante. El a câștigat 24 de titluri de Grand Slam la simplu, cel mai mare număr din istoria tenisului masculin, depășind astfel marii săi rivali. Djokovic este singurul jucător din era Open care a reușit să dețină toate cele patru titluri de Grand Slam simultan, realizând “Career Grand Slam” în fiecare din cele trei suprafețe – hard, iarbă și zgură – și fiind singurul bărbat care a câștigat de trei ori toate cele patru turnee majore în carieră.

Pe lângă performanțele în Grand Slam-uri, Djokovic deține și recorduri în clasamentul ATP. El a petrecut peste 400 de săptămâni în fruntea clasamentului mondial, inclusiv un record de 122 de săptămâni consecutive ca lider ATP. De asemenea, este jucătorul cu cele mai multe titluri Masters 1000 câștigate, având 39 de trofee, și singurul care a completat Double Career Golden Masters, câștigând toate cele 9 turnee Masters 1000 de două ori în cariera sa. Aceste recorduri fac din Djokovic un simbol al consistenței și al excelenței în tenisul profesionist.