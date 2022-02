Imagini cutremurătoare din Ucraina. Sute de mii de oameni fug din calea războiului: ”Unde să mă duc? Spuneți-mi, vă rog! Dumnezeule!”

și sunt văzute de întreaga lume. Dacă în urmă cu câteva ore, imaginile erau preponderent cu conținut legat de atacurile rușilor, acum încep să apară imagini și mai dramatice, cu oamenii direct afectați de războiul izbucnit joi dimineață.

Mai toate punctele de trecere a frontierei pe care ucrainenii le mai pot folosi, către Polonia, Ungaria, România sau Republica Moldova sunt inundate de un flux continuu de oameni. Unii au venit cu mașinile personale. în timp ce mulți și-au lăsat în urmă casele și au plecat pe jos. În imaginile de mai jos sunt surprinși ucraineni ce trec în Ungaria, pe la Tiszabecs:

Ukraine-Hungary border at Tiszabecs – people crossing to Hungary — Anita Komuves (@AnitaKomuves)

În luptele din preajma Harkov au fost luați doi prizonieri ruși, iar din imaginile cu cei doi se vede că amândoi sunt foarte tineri. E foarte posibil ca cel din stânga imaginii să fie chiar minor:

: At least two invading Russian soldiers have been captured by Ukrainian forces during the fighting around . — Wojtek | 🕯️19 de marzo🕯️ (@Anne__Boonchuy)

O femeie americană a fost fotografiată plângând după ce a reușit să fugă din Ucraina în Polonia, ajungând în satul Medyka:

An American woman cries after crossing the border and fleeing the violence in Ukraine, in Medyka, Poland, February 24, 2022. REUTERS/Bryan Woolston — Phil Stewart (@phildstewart)

În imaginea de mai jos este surprinsă o altă femeie care pare că se roagă în timp ce așteaptă un tren pentru a putea pleca din Kiev. Orașul se golește de la o oră la alta, în timp ce amenințarea rusă este din ce în ce mai aproape de capitala Ucrainei:

A woman waits for a train trying to leave Kyiv, Ukraine on Thursday. 📷 Emilio Morenatti/AP — NBC News (@NBCNews)

Un tată din Ucraina este filmat în timp ce își ia la revedere de la soția și fiica sa. Cele două se îmbarcă într-un autocar, pentru a fi evacuate într-o zonă mai sigură:

🇺🇦 That’s how a father in Ukraine sent his family to the safe zone and said goodbye to the camera.

— Ukraine News 🇺🇦 (@UkraineNews0)

În Harkov, sute de oameni care n-au putut să părăsească orașul s-au refugiat în subteran. Filmarea de mai jos, realizată într-o stație de metrou, arată peronul plin de oameni care au fugit de teama bombardamentelor de la suprafață.

Hundreds of people, including many women and children are currently taking shelter inside a subway station in Kharkiv, as explosions are heard in the city. — Salwan Georges (@salwangeorges)

Imagini cutremurătoare din Ucraina. Oamenii sunt deznădăjduiți din cauza războiului

În clipul de mai jos, publicat de către DW News, apar mai multe scene filmate în cursul zilei din Ucraina. Videoclipul este deschis de o filmare cu o femeie care plânge disperată în fața cameramanului și întreabă retoric: ”Unde să fug? Unde să mă duc? Spuneți-mi, vă rog! Dumnezeule!” Ulterior, apar alte scene cu persoane care fie își părăsesc locuințele, și la benzinării.

“Where do I go? Tell me please. Where will I run?” People across Ukraine were out on the streets, queuing at ATMs, looking for shelter or seeking ways to leave the country. — DW News (@dwnews)

Oamenii stau la cozi interminabile la benzinării, deoarece a fost impusă o limită pentru raționalizare. Fiecare ucrainean poate cumpăra cel mult 20 de litri de combustibil:

Se pare că forțele armate ruse țintesc nu doar către instalații și echipamente militare, ci și către zone civile. O femeie a filmat chiar momentul în care un avion de vânătoare lansează o rachetă ce lovește chiar în curtea casei sale:

This is Ukraine today. Residential areas targeted too

— Bruno Maçães (@MacaesBruno)

Peroanele gării din Odessa au fost, de asemenea, pline de oameni care au așteptat să ia un tren și să fugă din calea conflictului:

Train station in Odessa, right now. Along with people hiding in the underground and bomb shelters in Kyiv, these scenes bring Europe back to WW2. — Belarus Free Theatre (@BFreeTheatre)

O femeie din Chuguev a fost intervievată la scurt timp după ce blocul în care locuia a fost bombardat: ”Nu mi-am imaginat niciodată că așa ceva s-ar putea întâmpla […] Casa este complet distrusă, nu mai sunt ferestre, o ușă chiar a zburat, iar podeaua a fost făcută praf. Sunt foarte norocoasă, cred că am un înger păzitor foarte puternic, pentru că sunt în viață.”