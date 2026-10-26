Imagini de colecție cu Cristi Chivu! Cine i-a făcut o surpriză specială de ziua de naștere. Galerie foto

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Cristi Chivu a avut parte de o surpriză frumoasă de ziua sa de naștere. Bogdan Lobonț, fostul său coleg de la Ajax Amsterdam și de la echipa națională a României, i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare. Cei doi sunt legați de o prietenie care durează de mai bine de două decenii.

Cristi Chivu a împlinit 46 de ani. Sezon de vis pentru antrenorul român

Cristi Chivu este, fără îndoială, românul momentului în fotbalul european. Fostul căpitan al naționalei României a avut o ascensiune spectaculoasă în cariera de antrenor. După mai mulți ani petrecuți la academia lui Inter și o scurtă experiență la Parma, Chivu a primit șansa de a pregăti prima echipă a milanezilor. A profitat din plin de această oportunitate și a demonstrat că poate face performanță la cel mai înalt nivel.

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Sezonul trecut a fost unul de vis pentru tehnicianul român. La prima stagiune pe banca lui Inter, Chivu a reușit să câștige atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei. Două trofee care i-au consolidat statutul în fotbalul european și l-au transformat într-unul dintre cei mai apreciați antrenori ai momentului.

„Ce vremuri, ce povești!” Fotografii rare cu Cristi Chivu, publicate chiar de ziua lui

Bogdan Lobonț nu a uitat de Fostul portar al naționalei României a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de actualul antrenor al lui Inter și i-a transmis un mesaj emoționant de „La mulți ani!”. Cei doi au fost colegi atât la Ajax Amsterdam, cât și la echipa națională și au păstrat o relație apropiată inclusiv după încheierea c

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„Au trecut anii, am schimbat tricouri, echipe și am trăit momente pe care nu le vom uita niciodată. Dar unele lucruri au rămas la fel. Prietenia, respectul și amintirile care ne leagă. ❤️ La mulți ani, Căpitane! Să fii sănătos, fericit și să ai parte de tot ce e mai frumos! 🥂 Ce vremuri, ce povești… și câte mai avem de spus!”, a scris Lobonț.

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Cristi Chivu și Bogdan Lobonț au fost colegi la Ajax și la naționala României

Cristi Chivu și Bogdan Lobonț au împărțit vestiarul atât la nivel de club, cât și la echipa națională a României. Cei doi au fost colegi la Ajax Amsterdam, unde au evoluat împreună între 2000 și 2003. Au făcut parte dintr-o generație extrem de talentată a formației olandeze și au câștigat împreună titlul și Cupa Olandei în sezonul 2001-2002. În vara anului 2003, drumurile lor s-au despărțit. Chivu a fost transferat la AS Roma, în timp ce Lobonț a rămas la Ajax.

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Cei doi s-au regăsit și la echipa națională a României, unde au fost ani la rând printre cei mai importanți jucători. Au făcut parte din lotul pregătit de Victor Pițurcă pentru EURO 2008, turneu final la care România a întâlnit Franța, Italia și Olanda. Chivu a purtat banderola de căpitan, în timp ce Lobonț a fost titular între buturi în toate cele trei partide.