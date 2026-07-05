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Imagini de colecție cu Nadia Comăneci și Lucian Bute de la Muzeul Național de Istorie a României! Care sunt marii sportivi ce urmează să se alăture în „Vitrina Campionilor”. Video

Imagini de colecție de la „Vitrina Campionilor” aflată în Muzeul Național de Istorie a României. Ce mari sportivi urmează să se alăture Nadiei Comăneci și lui Lucian Bute.
Bogdan Ciutacu
05.07.2026 | 07:58
Imagini de colectie cu Nadia Comaneci si Lucian Bute de la Muzeul National de Istorie a Romaniei Care sunt marii sportivi ce urmeaza sa se alature in Vitrina Campionilor Video
EXCLUSIV FANATIK
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Imagini de colecție cu Nadia Comăneci și Lucian Bute de la Muzeul Național de Istorie a României! Care sunt marii sportivi ce urmează să se alăture în „Vitrina Campionilor”. Foto: Colaj Fanatik
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Muzeul Național de Istorie a României are o secțiune specială dedicată marilor sportivi români, aceasta fiind intitulată „Vitrina Campionilor”. Dacă pentru moment există doar accesorii donate de Nadia Comăneci și Lucian Bute, colecția se va mări în perioada următoare, reprezentanții instituției așteptând obiecte de la Gică Hagi, Ilie Năstase sau Simona Halep.

Imagini de colecție cu Nadia Comăneci și Lucian Bute de la Muzeul Național de Istorie a României

FANATIK a stat de vorbă cu Cornel Ilie, directorul Muzeului Național de Istorie a României, despre „Vitrina Campionilor”. Ideea acestei colecții a apărut cu mult timp în urmă, iar acum prinde, în sfârșit, contur. Reprezentantul instituției este mândru de realizare și speră ca, în cel mai scurt timp, tot mai mulți sportivi să se alăture inițiativei.

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Un proiect inedit la Muzeul Național de Istorie. Cum v-a venit ideea cu vitrina campionilor?

– Este o idee a noastră pe care am tot promovat-o în ultimii ani, aceea de a avea în cadrul instituției obiecte de referință ale unor persoane importante, nu doar din cadrul sportului, ci și din alte arte. Poate că cititorii dumneavoastră știu că am avut expoziții dedicate unor mari artiste, cum ar fi Margareta Pâslaru. Întotdeauna am considerat că sportul a reprezentat și reprezintă un aspect foarte important al vieților noastre. Figurile marilor sportivi români au avut un rol esențial în istoria României.

Sunt convins că mulți sportivi au avut un impact mult mai pozitiv în viața românilor față de anumiți politicieni. Sportivii ne aduc, de cele mai multe ori, bucurii. Aduc României prestigiu internațional și atunci este foarte clar că sportul are un rol bine definit în istoria noastră. Cumva a fost firească această inițiativă a noastră de a avea mari sportivi sau legende prezenți într-o galerie.

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Suntem mândri că a prins! Primul care a răspuns acestei inițiative a fost marele boxer Lucian Bute. După cum se poate vedea, ne-a donat chiar centura lui de campion național. Este un lucru extraordinar, un artefact plin de semnificație pentru sportul românesc! Va veni în vizită la Muzeul Național de Istorie și va semna mai multe obiecte. Aceste obiecte sunt parte din patrimoniul României.

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Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik
Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik

Accesoriile au fost donate definitiv

Practic, au fost donate definitiv.

– Da, sunt donate definitiv. După aceea nu am încetat demersurile și nu ne vom opri aici. După cum se poate vedea, am avut marea bucurie ca însăși Nadia Comăneci să ne doneze un tricou aniversar cu autograf, la 50 de ani de la marea performanță de la Montreal. Sunt sigur că va ajunge și la muzeu ca să admire aceste lucruri. După cum se știe, acesta este anul Nadia Comăneci. Ne bucurăm că putem avea în patrimoniu un obiect care să facă legătura directă cu această mare sportivă.

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Poate tezaurul României se va suplimenta și cu câteva medalii de aur de la Nadia Comăneci.

– Nu vrem să forțăm nota, dar orice obiect care are legătură cu performanțele extraordinare ale Nadiei Comăneci sau ale sportivilor care au adus prestigiu României în lume este mai mult decât binevenit. Este o bucurie și o onoare pentru noi să avem aceste obiecte în colecția muzeului.

Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik
Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik

Gică Hagi, Simona Halep și Ilie Năstase, invitați să se alăture inițiativei

Spuneați că va fi extins acest proiect. La cine vă gândiți?

– Noi încercăm pe mai multe planuri să ajungem la diferiți sportivi. Nu avem o preferință în ceea ce privește sportul, suntem deschiși către toți. Ne-am gândit totuși la Gică Hagi, Simona Halep, Ilie Năstase. Pe unii i-am abordat, pe alții urmează să îi abordăm. Sunt convins că vor dori să participe la acest proiect. Suntem mândri că avem deja doi foarte mari sportivi care au răspuns „prezent”. Sunt convins că acest lucru nu face altceva decât să crească șansele de a ne îmbogăți patrimoniul cu alte obiecte ale marilor sportivi. Sunt sigur că în curând această expoziție va fi mai mare.

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Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik
Cum arată „Vitrina Campionilor”. Foto: Fanatik

Cornel Ilie, interviu despre „Vitrina Campionilor”

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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