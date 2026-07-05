Imagini de colecție cu Nadia Comăneci și Lucian Bute de la Muzeul Național de Istorie a României! Care sunt marii sportivi ce urmează să se alăture în „Vitrina Campionilor”. Video

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Muzeul Național de Istorie a României are o secțiune specială dedicată marilor sportivi români, aceasta fiind intitulată „Vitrina Campionilor”. Dacă pentru moment există doar accesorii donate de Nadia Comăneci și Lucian Bute, colecția se va mări în perioada următoare, reprezentanții instituției așteptând obiecte de la Gică Hagi, Ilie Năstase sau Simona Halep.

Imagini de colecție cu Nadia Comăneci și Lucian Bute de la Muzeul Național de Istorie a României

FANATIK a stat de vorbă cu Cornel Ilie, directorul Muzeului Național de Istorie a României, despre „Vitrina Campionilor”. Ideea acestei colecții a apărut cu mult timp în urmă, iar acum prinde, în sfârșit, contur. Reprezentantul instituției este mândru de realizare și speră ca, în cel mai scurt timp, tot mai mulți sportivi să se alăture inițiativei.

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Un proiect inedit la Muzeul Național de Istorie. Cum v-a venit ideea cu vitrina campionilor?

– Este o idee a noastră pe care am tot promovat-o în ultimii ani, aceea de a avea în cadrul instituției obiecte de referință ale unor persoane importante, nu doar din cadrul sportului, ci și din alte arte. Poate că cititorii dumneavoastră știu că am avut expoziții dedicate unor mari artiste, cum ar fi Margareta Pâslaru. Întotdeauna am considerat că sportul a reprezentat și reprezintă un aspect foarte important al vieților noastre. Figurile marilor sportivi români au avut un rol esențial în istoria României.

Sunt convins că mulți sportivi au avut un impact mult mai pozitiv în viața românilor față de anumiți politicieni. Sportivii ne aduc, de cele mai multe ori, bucurii. Aduc României prestigiu internațional și atunci este foarte clar că sportul are un rol bine definit în istoria noastră. Cumva a fost firească această inițiativă a noastră de a avea mari sportivi sau legende prezenți într-o galerie.

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Suntem mândri că a prins! Primul care a răspuns acestei inițiative a fost marele boxer Lucian Bute. După cum se poate vedea, ne-a donat chiar centura lui de campion național. Este un lucru extraordinar, un artefact plin de semnificație pentru sportul românesc! Va veni în vizită la Muzeul Național de Istorie și va semna mai multe obiecte. Aceste obiecte sunt parte din patrimoniul României.

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Accesoriile au fost donate definitiv

Practic, au fost donate definitiv.

– Da, sunt donate definitiv. După aceea nu am încetat demersurile și nu ne vom opri aici. După cum se poate vedea, am avut marea bucurie ca însăși Nadia Comăneci să ne doneze un tricou aniversar cu autograf, la 50 de ani de la marea performanță de la Montreal. Sunt sigur că va ajunge și la muzeu ca să admire aceste lucruri. După cum se știe, acesta este anul Nadia Comăneci. Ne bucurăm că putem avea în patrimoniu un obiect care să facă legătura directă cu această mare sportivă.

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Poate tezaurul României se va suplimenta și cu câteva medalii de aur de la Nadia Comăneci.

– Nu vrem să forțăm nota, dar orice obiect care are legătură cu sau ale sportivilor care au este mai mult decât binevenit. Este o bucurie și o onoare pentru noi să avem aceste obiecte în colecția muzeului.

Gică Hagi, Simona Halep și Ilie Năstase, invitați să se alăture inițiativei

Spuneați că va fi extins acest proiect. La cine vă gândiți?

– Noi încercăm pe mai multe planuri să ajungem la diferiți sportivi. Nu avem o preferință în ceea ce privește sportul, suntem deschiși către toți. Ne-am gândit totuși la Gică Hagi, Simona Halep, Ilie Năstase. Pe unii i-am abordat, pe alții urmează să îi abordăm. Sunt convins că vor dori să participe la acest proiect. Suntem mândri că avem deja doi foarte mari sportivi care au răspuns „prezent”. Sunt convins că acest lucru nu face altceva decât să crească șansele de a ne îmbogăți patrimoniul cu alte obiecte ale marilor sportivi. Sunt sigur că în curând această expoziție va fi mai mare.

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