Imagini de colecție cu noul selecționer al României U19. A urcat pe scenă și a cântat la un festival alături de fiul său. Video

Alexandru Pelici, moment emoționant pe scenă alături de fiul său

Alexandru Pelici a urcat pe scenă alături de fiul său la Festivalul Mariana Drăghicescu, unde a intrepretat o melodie de muzică populară.

Îmbrăcat în costum național, a cântat alături de fiul său, Mihai, un copil extrem de talentat. Selecționerul României U19 a demonstrat însă și el că poate renunța oricând la cariera de antrenor și se poate reprofila.



Alexandru Pelici a făcut acest gest în memoria mamei sale, fostă cântăreață: „Moment sublim la Festivalul MARIANA DRĂGHICESCU.. Alex, băiatul Marianei, și-a făcut curaj și ne-a împlinit visul celor ce știam cât de fain cântă.. A urcat pe scenă, alături de fiul său. Mulțumesc, Felicia! #AlexPelici”.

Alexandru Pelici are o mare pasiune pentru cântat. A lansat și o melodie

Fiul regretatei soliste de muzică populară Mariana Drăghicescu, cea supranumită „Privighetoarea Banatului”, a vorbit despre talentul pe care l-a moștenit de la mama sa: „Mă pricep un pic, am moștenit talentul de la mama, care a fost cea mai mare cântăreață de muzica populară din Banat la vremea ei. Niciodată nu m-aș putea compara cu ea, dar am prins și eu pasiunea asta”.

Alexandru Pelici nu regretă că nu a luat-o pe același drum ca mama sa: „Când eram mic s-a vorbit în casă pe ce drum să merg, dacă să mă îndrept către muzica sau nu, dar am ales sportul și sunt fericit că am făcut-o, mi-a oferit satisfactii. Pe partea muzicală sunt fericit că am reușit să scriu o melodie în memoria mamei, am făcut-o din suflet. Aceasta o să le cânt băieților”, spunea noul selecționer într-un interviu în urmă cu patru ani, când antrena pe Hermannstadt.

Pelici a compus o melodie în memoria mamei, decedată la doar 45 de ani, intitulată „Maică bună, maica mea”. De altfel, Alexandru Pelici a făcut o declarație emoționantă legată de mama sa: „Dedic toate victoriile mele și ale echipelor mele memoriei mamei mele, trecută în nefiinţă în urmă cu 1997 ani”.

Alexandru Pelici, onorat că a fost ales noul selecționer al României U19

Alexandru Pelici este foarte f : „Este o onoare pentru mine să reprezint echipa națională a României în acest nou rol de selecționer Under 19.

Este o provocare pentru mine, mai ales că urmează în scurt timp primele meciuri de calificare, dar mă voi folosi de toată experiența mea pentru a crea un grup unit alături de care să obținem rezultatele pe care ni le dorim”, a spus Alexandru Pelici pentru frf.ro.