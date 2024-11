Imagini de colecție de la lansarea cărții „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc”

O latură mai puțin explorată a fotbalului craiovean este prezentată în l , scrisă de Florin Jianu și Iulian Meianu. Cartea a fost lansată sâmbătă, la ora 14:00, la Muzeul Cărții și Exilului Românesc.

Imagini de colecție cu noua carte a „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc”

Alături de un public numeros, autorii cărții „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului Românesc” au povestit plini de emoții „aventura” prin care au trecut în timpul documentării, pentru ca lucrarea despre fotbalul craiovean să prindă contur.

ADVERTISEMENT

Iulian Meianu a prezentat cum a avut loc investigația asupra fotbalului craiovean. Autorul a povestit cum a fost nevoit să facă Facultatea de Istorie doar pentru a putea avea acces la arhivele militare vis-a-vis de personajele cheie din carte. Totodată, co-autorul mărturisește că a umblat până și în cimitire pentru a-și potoli „setea” de informație.

„Eu am fost programat la arhivele militare din Pitești pentru a mă documenta despre grupul anti-comunist ‘Salvarea Neamului’, grup prin care Grigore Pleșia fusese condamnat politic.

ADVERTISEMENT

Anterior de acest lucru am fost respins, moment în care mi s-a spus că aș putea fi acceptat dacă aș fi licențiat în istorie, iar atunci m-am apucat de Facultatea de Istorie.

După ce am terminat facultatea am aplicat, a durat cam un an să fiu aprobat, am dat și un interviu cu comandantul unității, care m-a chestionat ca la securitate. După un an de zile am aflat că s-au desecretizat anumite informații și am avut acces la câteva personalități, care sunt eroi în carte, cum ar fi Grigore Pleșia sau Marcel Spânișteanu, dar și câțiva ofițeri care au avut un rol în conducerea districtului sportiv sau fotbalistic al Olteniei.

ADVERTISEMENT

Am vrut inițial să scriu doar despre FC Craiova, cercetând mi-am dat seama că sunt acest club provine din două echipe locale, cu o rivalitate incredibilă, și atunci m-am dus înapoi ca să caut anii înființării echipelor și dezvoltarea lor sportivă. Lucrurile erau destul de generale, dar am mers pe fir, am identificat oameni, am identificat evenimente, am umblat și prin cimitire după ei”, a mărturisit Iulian Meianu la lansarea cărții.

Marius Mitran: „’Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc’ este o carte care o să vă cucerească”

, nu a putut să lipsească de la evenimentul de gală. Acesta a recunoscut că „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc” are o emoție deosebită, care îi va cuceri pe cei care vor să o cunoască.

ADVERTISEMENT

„Din puterea ei de documentare, ‘Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc’ și din felul în care a fost articulată, ea trebuie pusă în legătură cu ce trăim astăzi, cu conjunctura de astăzi, cu istoria de astăzi, cu oamenii de astăzi și aici vreau să ajung, că aceasta este o carte care o să vă cucerească.

Se citește ușor, dar și greu în același timp, pentru că trebuie să revii, ea fiind foarte bine documentată. Are o emoție care vine dintr-un lucru foarte ciudat. Am venit la lansarea unei cărți despre o echipă, mistificând în modul cel mai rațional și cel mai plauzibil însăși esența acestei cărți”, a spus Marius Mitran despre cartea „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc”.

Iulian Meianu povestește prin ce a trecut pe parcursul documentării cărții „Football Club Craiova. Regina neîncoronată a fotbalului românesc”