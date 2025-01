Imagini de colecție din vestiar după Rapid – U Craiova 1-0. Gest special între Marius Șumudică și Victor Angelescu. Ce a făcut Săpunaru după victoria din derby. Video

Rapid în etapa a 23-a din SuperLiga și a făcut un pas important în lupta pentru calificarea în play-off. După ce au celebrat victoria direct pe gazon, alături de fani, jucătorii giuleștenilor au mutat petrecerea la vestiare.

Gest special între Marius Șumudică și Victor Angelescu

Rapid a ajuns la două victorii consecutive în SuperLiga. După 2-1 cu Poli Iași, echipa lui Marius Șumudică a învins-o, tot pe teren propriu, pe Universitatea Craiova, scor 1-0. Singurul gol al meciului a fost marcat de Alex Dobre în minutul 18 din pasa lui Micovschi.

ADVERTISEMENT

după victoria din derby. Ulterior, sărbătoarea alb-vișiniilor s-a mutat la vestiar cu jucătorii, antrenorii și patronii în prim-plan. În imaginile video publicate de giuleșteni pe rețelele de socializare, Marius Șumudică apare alături de Victor Angelescu.

Acționarul minoritar de la Rapid a fost surprins în timp ce îl ține de umăr pe Marius Șumudică. Cei doi par foarte apropiați, cântă și scandează pentru echipa favorită, după victoria cu Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Imagini de colecție și cu Săpunaru după victoria cu U Craiova

Așa cum era de așteptat, Cristi Săpunaru este cel care a dat tonul la sărbătoare. Deși din cauza problemelor medicale a ieșit din primul 11 al Rapidului, Săpunaru continuă să fie unul dintre liderii din vestiar.

„Veteranul” din Giulești este cel care a dat tonul la sărbătoare în vestiar după succesul cu rivalii din Bănie. Jucătorii de la Rapid s-au bucurat la maximum după ce au obținut toate cele 3 puncte.

ADVERTISEMENT

Denis Ciobotariu, care a debutat la Rapid în meciul cu Universitatea Craiova, s-a bucurat, de asemenea, alături de noii colegi. În vestiar s-a aflat și Claudiu , pentru tratament.

Denis Ciobotariu, după Rapid – U Craiova 1-0: „Un grup foarte unit”

Denis Ciobotariu s-a făcut remarcat la meciul de debut în tricoul alb-vișiniu. Fostul fundaș central al lui Sepsi . Fiul antrenorului Liviu Ciobotariu a vorbit despre atmosfera spectaculoasă și unitatea de la Rapid.

ADVERTISEMENT

„Mă bucur că am câștigat. Au fost niște probleme, nu m-am antrenat, au fost niște săptămâni grele pentru mine, atât psihic cât și fizic. Sunt mereu pregătit, am demonstrat-o, sper să o fac și de acum încolo.

(n.r. despre titularizare) Da, am aflat în ziua meciului, așa cum află toată lumea. Am venit pregătit și cred că asta este cel mai important.

Mă așteptam să fie o atmosferă spectaculoasă, mă bucur că i-am avut în spate pe acești suporteri minunați. Dacă te apuci de fotbal și nu ai puțină presiune, te apuci degeaba.

Este un grup foarte unit, pe foarte mulți îi și știam, acum suntem colegi și există un spirit de echipă aici. Am încheiat-o ok, vreau să le și mulțumesc pe această cale, am făcut niște meciuri senzaționale în Europa și le doresc multă baftă”, a declarat Denis Ciobotariu, după meci.