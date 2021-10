Imagini de coșmar surprinse după cutremurul din Pakistan. Case dărâmate, zeci de morți și medici care tratează la lumina telefoanelor. Foto

A fost haos total în provincia pakistaneză Balochistan acolo unde a avut loc un cutremur major la primele ore ale dimineții. Oamenii au ieșit speriați în stradă și au abandonat totul în speranța salvării.

Din nefericire, 26 de persoane și-au pierdut viața, însă autoritățile au transmis că numărul victimelor ar putea fi unul cu mult mai mare. Căutările printre dărăpănături abia au început.

Cei mai mulţi dintre decedaţi erau femei şi copii, aceștia nereușind să iasă la timp din clădirile în care se aflau. Un nor de praf s-a ridicat deasupra zonei și zeci de case s-au prăbușit. US Geological Survey a anunţat că seismul a avut magnitudinea de 5,9 pe Richter şi s-a produs la o adâncime de doar 9 kilometri.

De altfel, potrivit autorităților din această țară, casele au căzut pe o rază de 15 km de la epicentrul seismului. Între timp, zeci de oameni au ajuns la spitale, mulți dintre ei fiind într-o stare critică.

La fața locului a fost chemat și un elicopter care ajută la evacuarea răniților grav. Direcția generală care a preluat întreaga situație a transmis că cel puțin patru oameni au fost transportați deja pe calea aerului la cea mai apropiată unitate medicală.

De asemenea, reprezentanții PDMA au precizat că din cauza cutremurelor și a alunecărilor de teren din diferite părți ale Balochistanului, multe drumuri au fost închise. Nu se știe încă momentul în care rutele vor fi deblocate.

De remarcat că în jurul epicentrului se găseau sute de case din chirpici, case care nu au avut nicio șansă. Oamenii din Quetta, Sibi și Harnai spun că s-au speriat foarte tare și mulți dintre ei au început să plângă atunci când au văzut că agoniseala de-o viață s-a dus în câteva clipe. Replicile au continuat câteva ore, însă intensitatea lor a fost una mult redusă.

După ce au fost informați despre dimensiunea tragediei, factorii locali de decizie n-au mai stat o clipă pe gânduri și au făcut un apel către forțele militare. Armata a ajuns în zona Harnai, una lovită puternic de cutremur și a lansat deja mai multe operațiuni de salvare.

De asemenea, armata pakistaneză a furnizat hrană și adăpost oamenilor care au rămas fără case. În același timp, și paramedicii militari asistă administrația civilă cu medicamente esențiale.

