Imagini de groază cu momentul în care submarinul Sindbad s-a scufundat în Marea Roșie. Trapa era deschisă

în timpul unei excursii cu submarinul turistic Sindbad. Turiștii, majoritatea ruși, se pregăteau să pornească într-o călătorie subacvatică pentru a admira recifele de corali. În timp ce pasagerii urcau la bord, submarinul a început brusc să se scufunde cu trapa deschisă. Strigătele de panică ale turiștilor se aud clar în înregistrările video.

În câteva secunde, oamenii s-au trezit în apă, încercând să înoate pentru a-și salva viața. În urma incidentului, șase persoane au murit, inclusiv doi copii. Cele șase persoane care și-au pierdut viața erau cetățeni ruși. Alți 39 de pasageri și cinci membri ai echipajului au fost salvați. Nouă persoane au fost rănite, iar patru dintre ele se află în stare critică, potrivit autorităților locale.

Investigațiile preliminare indică faptul că submarinul ar fi lovit un recif și a pierdut presiunea la 20 de metri adâncime. Submarinul era autorizat pentru astfel de excursii și deținea licență valabilă, iar șeful echipajului avea actele în regulă, conform BBC. Totuși, poliția egipteană a demarat o anchetă și a început interogarea martorilor pentru a afla toate detaliile.

Horrific footage of the moment the Sindbad submersible sank in Hurghada, killing six Russian tourists. According to the victims, the submarine began to dive right as people were boarding, and not everyone managed to get out on deck.

