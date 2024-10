Imagini de la antrenamentul oficial al FCSB-ului înainte de meciul cu PAOK. Chiricheș și Olaru au dat indicații. Video

Roș-albaștrii au desfășurat miercuri seara primul antrenament pe stadionul Toumba, înaintea duelului cu PAOK Salonic din runda a doua a Europa League.

Cum a decurs antrenamentul roș-albaștrilor din Salonic

Partida împotriva echipei grecești va avea loc joi seara, de la ora 22:00. Formația bucureșteană a ajuns la Salonic miercuri la prânz, iar seara a susținut antrenamentul oficial. Reporterii FANATIK au fost prezenți pe stadionul Toumba și au surprins imagini cu campionii României.

Roș-albaștrii au ieșit la antrenament cu zâmbetul pe buze. Elias Charalambous și Mihai Pintilii li s-au alăturat la încălzire, după care au început pregătirile pentru meciul de joi. Darius Olaru și Vlad Chiricheș, liderii vestiarului, au oferit și ei indicații valoroase colegilor.

Meciul cu PAOK poate cântări enorm în calculele calificării în fazele eliminatorii din Europa League. Roș-albaștrii au deja 3 puncte și, pe moment, ocupă poziția secundă. În runda precedentă, bucureștenii s-au impus cu 4-1 pe Arena Națională împotriva celor de la RFS.

Gruparea din Salonic, în schimb, are neapărată nevoie de victorie. Săptămâna trecută, echipa lui Răzvan Lucescu a cedat cu 1-2 în fața campioanei Turciei, Galatasaray, iar elenii ar intra în criză dacă nu ar câștiga meciul cu FCSB.

În noul format Europa League, cele mai bine clasate 8 echipe avansează direct în șaisprezecimi. Locurile 9-24 vor fi nevoite să joace un baraj. Roș-albaștrii au ca obiectiv calificarea în fazele eliminatorii, iar o victorie cu PAOK ar fi extrem de benefică.

Partida dintre PAOK și FCSB este una extrem de interesantă. Antrenorul grecilor este nimeni altul decât Răzvan Lucescu, fostul antrenor al Rapidului. Elias Charalambous, tehnicianul roș-albaștrilor, are și el legături cu clubul din Salonic. El a jucat în anii 2000 pentru gruparea elenă.

Elias Charalabous, legătură specială cu PAOK

. Totuși, cipriotul va lăsa sentimentele de-o parte. Tehnicianul FCSB-ului a declarat la conferința de presă că a pregătit meciul foarte bine și își dorește o victorie.

„Aș minți dacă aș spune că nu e un meci emoționant pentru mine. Am petrecut 3 ani la PAOK, primul meu copil s-a născut aici, am trăit momente foarte frumoase. Dar, așa cum am spus, la nivel de pregătire a meciului nu s-a schimbat nimic. Sunt foarte mândru că sunt antrenorul FCSB.

Avem o strategie pentru meciul de mâine și sper că totul să meargă bine, ca să putem câștiga meciul. Ca să fiu sincer, nu îmi place să joc la egal”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Antrenament FCSB înaintea meciul cu PAOK din Europa League