Imagini de la antrenamentul oficial al României înaintea meciului cu Polonia! Cicâldău, bandajat la genunchiul drept. Galerie foto

CE TREBUIE SĂ ȘTII Spectacol în tribune: 50.000 de români și un moment special la intonarea imnului!

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​Echipa națională a României a efectuat ultimul antrenament oficial înaintea Imaginile surprinse la ședința de pregătire arată un lot montat la maximum, conștient de importanța partidei programate sâmbătă seară, de la ora 21:45, în runda a 5-a a grupelor din Liga Națiunilor.

Ultimele teste în regim de intensitate maximă pentru tricolori

​„Tricolorii” caută revanșa și puncte cruciale în această campanie din Liga B, Grupa H, având în vedere că programul din această lună noiembrie este unul extrem de complicat. Imediat după duelul de pe teren propriu cu polonezii, selecționata pentru partida programată pe 17 noiembrie.

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Campania României în această ediție a Ligii Națiunilor a fost una mult sub așteptări. Parcursul „tricolorilor” a început cu două înfrângeri, în deplasare cu Suedia (1-2) și acasă cu Bosnia (2-4). Lucrurile au devenit și mai dramatice odată cu etapa a treia, atunci când România a suferit un adevărat duș rece pe terenul Poloniei, cedând cu un neverosimil 0-6 în fața viitoarei adversarei.

Programul de foc al „tricolorilor”: Deplasarea din Bosnia vine imediat după testul de pe teren propriu cu Polonia

Nici runda a patra nu a adus liniștea mult dorită, „tricolorii” fiind învinși la limită pe teren propriu, cu 0-1, într-un duel dur contra Suediei, meci decis de golul lui Viktor Gyokeres din minutul 13. ​De cealaltă parte, polonezii vin și ei după momente agitate în grupa lor, inclusiv un eșec cu 0-1 în fața Bosniei-Herțegovina, ceea ce transformă această confruntare într-un adevărat meci de totul sau nimic pentru ambele tabere.

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Acum, sub comanda staff-ului tehnic, „tricolorii” caută revanșa pe teren propriu și puncte cruciale în Grupa H, urmând ca imediat după duelul de pe Arena Națională să dispute o deplasare la fel de dificilă în Bosnia-Herțegovina, formație aflată în acest moment pe locul 2 în grupă, cu 8 puncte acumulate după primele 4 partide disputate.

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Cicâldău, prezent la antrenament cu bandaje la genunchiul drept

Mijlocașul Universității Craiova, Alexandru Cicâldău, a fost surprins cu bandaje la genunchiul drept la antrenamentul dinaintea meciului cu Polonia. ​Totuși, prezența acestor bandaje pare mai degrabă să reprezinte mai degrabă o măsură de precauție, o protecție suplimentară împotriva unor lovituri și nu o accidentare serioasă.

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Spectacol în tribune: 50.000 de români și un moment special la intonarea imnului!

Pe lângă miza uriașă de pe teren, numărul de suporteri prezenți pe Arena Națională se anunță unul îmbucurător. Astfel, organizatorii au pregătit un moment special în momentul intonării imnului României.

,,Mâine seară, ne revedem pe Arena Națională și cântăm imnul național împreună! Tonul va fi dat de Eusebiu Huțan, tenor al Operei Naționale, iar versurile vor fi afișate pe cubul central. Vom face stadionul să răsune și vom arăta de la început ce înseamnă 50.000 de români.” a fost mesajul publicat contul echipei naționale pe rețelele de socializare.