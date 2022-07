Imagini de la nunta femeii care a avut o aventură cu preotul din sat. Sfaturile părintelui Bogdan: ”Dragostea nu e doar sexuală”. Video

”Dumneata m-ai cununat, tot dumneata mă divorțezi”, i-a transmis Gheorghe Nicăi, bărbatul încornorat, preotului pe care îl șantaja. Omul i-a cerut 10.000 de euro părintelui Bogdan de la parohia Scobâlțeni, pentru a nu divulga secretul și pentru a nu-i distruge cariera și familia.

Discurs neașteptat din partea preotului la nunta viitoarei amante

FANATIK a intrat în posesia unor imagini realizate chiar la nunta Alexandrei cu Gheorghe, ceremonie care a avut loc în anul 2019, și a fost oficiată chiar de .

Cununia religioasă a soților Nicăi a durat aproape o oră și a fost ținută de părintele Bogdan după toate regulile ritualului ortodox. După ce i-a ”unit în fața lui Dumnezeu”, preotul le-a ținut celor doi un discurs în care a vorbit despre ”taina căsătoriei”, care nu se rezumă doar la ”dragoste sexuală” ci la o ”conexiune sufletească” mai complexă.

Părintele Bogdan: ”Când Dumnezeu nu e în inima ta, ai impresia că nu te vede nimeni”

”Când uităm de Dumnezeu, facem rele, nu când îl avem pe Dumnezeu în inimă și în minte. De aceea, omul păcătuiește, întotdeauna, în absența lui Dumnezeu. Și tristețea vieții de creștin este că, atunci când Dumnezeu nu este în inima ta, dai drumul la toate relele, faci toate trăsnăile și ai senzația că ești liber, că nimeni nu te vede și că o să-ți meargă bine.

Dar nu e chiar așa, chiar dacă o să ai reușite cu relele pe care le-ai făcut, vine o vreme când n-o să-ți mai fie foarte bine, și atunci nu te scapă nici plânsul și nici căința.

Sfatul meu este să vă bucurați unul de altul și să păstrați această legătură vie și dragostea care nu este numai sexuală ci este, în primul rând, o conexiune sufletească, să fie vie”, le-a explicat părintele Bogdan celor doi miri.

”Femeia are gura mare, bărbatul – palma mare. Toți au ceva mare”

Preotul din Scobâlțeni a vorbit și despre , care ar putea fi evitată dacă cei doi parteneri ar renunța la orgoliu. El a mai notat că femeia se va ”pleca” întotdeauna cu smerenie în fața unui bărbat credincios.

”Asta este căsnicia! Nu mi-am luat nevastă și de acum nu mai am liniște, că femeia are gura mare, iar bărbatul are palma mare, toți au ceva mare…

Ideea este, când spune la Scriptură, ”să se teamă de bărbat”, nu să se teamă de urgia și nebunia bărbatului, că-i vine lui să urle și să bată, ci femeia să se teamă de credința bărbatului. (…) Întotdeauna femeia se va pleca cu mult drag și cu multă smerenie în fața unui bărbat credincios. Atunci când bărbatul nu este credincios, femeia nu are cui să se plece”, a mai spus părintele Bogdan.

Secretul unei căsnicii este să știi când să te retragi dintr-o dispută, a explicat preotul. ”Când îl vedeți pe celălalt (că este nervos, n.r.), nu mai veniți și voi să puneți cărbuni aprinși pe inimă. Las-o așa cum e, du-te în treaba ta, depărtează-te”, a mai spus părintele.

Bărbatul înșelat rămâne în spatele gratiilor și nu mai are voie să se apropie de soție în următoarele 6 luni

Cuvintele preotului nu au avut ecou în mintea bărbatului, după ce a aflat că acesta are o relație cu soția lui. Prima rezolvare a situației a fost să-și agreseze soția.

În urmă cu câteva zile, Judecătoria Iași a dispus emiterea unui ordin de protecție pe numele lui Gheorghe Scrijan-Nicăi. Acesta nu mai are voie să se apropie la o distanță mai mică de 200 de metri de soția lui și de fiica lor minoră.

Conform deciziei instanței, acesta a fost evacuat din locuința comună din localitatea Podu Iloaiei. Nerespectarea acestei decizii constituie o infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

O zi mai târziu, aceeași instanță a decis să-l plaseze pe soțul încornorat în arest preventiv, pentru infracțiunile de șantaj și violență în familie în formă continuată. Bărbatul a făcut apel, însă miercuri, judecătorii au respins acțiunea acestuia. El va trebui să-și petreacă următoarele 30 de zile în spatele gratiilor.