Imagini de la parada de Ziua Victoriei – 9 Mai de la Moscova. Mii de soldați și tehnică militară, defilare sub privirile lui Putin. Video

Parada militară dedicată Zilei Victoriei Rusiei sovietice asupra Germaniei naziste, în al Doilea Război Mondial, a început la ora 10.00 la Moscova.

Imagini de la parada de Ziua Victoriei – 9 Mai de la Moscova

Înainte de debutul tradiționalului eveniment, și-a făcut apariția în Piața Roșie, salutând de la distanță mulțimea. Apoi, dictatorul de la Kremlin a susținut un discurs de circa 10 minute.

LATEST: A grand ceremonial event and military parade is taking place in , marking . Uniformed soldiers, military police officers, national guardsmen and cadets march through the Red Square after Russian President delivers a speech on the special occasion. — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN)

Ca în fiecare an, Rusia își prezintă forța militară pentru a sărbători victoria asupra Germaniei naziste din 1945.

Parada a debutat cu soldați purtând steagul Rusiei și steagul roșu cu secera și ciocanul.

1/ Putin on Red Square greeted the veterans of the Great Patriotic War, with whom he will watch the Victory Parade together. He’s stolen history! — David Kime (@CyberRealms1)

Analiștii de politică externă spun că este o demonstrație care vine în contradicție cu evoluția războiului pe care l-a declanșat în Ucraina și unde s-a confruntat cu numeroase probleme, atât militare cât și de ordin logistic.

Massive victory day parade in ongoing in , Russia. President Putin is expected to announce the next stage of strategy for the ongoing Russian “special military operation” in Ukraine. — Moon Intel 🇺🇦 (@moon_intel)

În plus, această paradă fastuoasă vine la o zi după de Kievul a declarat că 60 de civili au murit după bombardarea unei școli din zona Lugansk.

| celebrates the anniversary of the victory over Nazism 77 years ago, with a military parade and a speech by Putin in Moscow

1/ — Palestine News 24/7 (@PaliNewsBot)

Peste 60.000 de soldați ruși defilează luni, 9 mai, de Ziua Victoriei

Potrivit datelor presei de stat de la Moscova, ceremonii au, luni, în 28 de orașe, cu participarea a 65.000 de oameni, 2.400 de tancuri și echipamente militare și 400 de aeronave.

Parade underway in Moscow – President Putin will address the nation shortly — ไม่ได้เก่งมาจากไหน แค่พูดได้คิดเป็น (@Phatum411)

În majoritatea orașelor, au afișat semnul ”Z” simbol al invaziei declanșate de Putin în Ucraina, la 24 februarie.

❗️Rhe 9th May military parade in began. Twitter doesn’t allow me to load any video with . Ilon introduced a censorship? — Dmitry Skorobutov (@dskorobutov)

Pe de altă parte, potrivit armatei Ucrainei, pierderile Rusiei în războiul din Ucraina sunt uriașe: peste 25.500 soldați uciși, capturați sau răniți.