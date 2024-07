Imagini de la plecarea tricolorilor spre Munchen, unde se va juca România – Olanda. Trenul a avut întârziere. Foto

Naționala României merge din nou la Munchen , un oraș care ne-a purtat noroc și unde avem amintiri de neuitat de la meciul de debut împotriva Ucrainei câștigat cu scorul de 3-0.

Naționala României a luat trenul spre Munchen pentru meciul cu Olanda. Iau „tricolorii” și trenul calificării?

FANATIK a fost prezent la plecarea României din gara din Wurzburg pentru trenul de Munchen. Cu o întârziere de aproximativ 8 minute, „tricolorii” vor parcurge cei 300 de kilometri în două orice și ceva. Garnitura a părăsit gara la ora 10:12 (ora României).

Îmbrăcați la patru ace și însoțiți de forțele de poliție germană, atmosfera din sânul echipei naționale este vizibil una excelentă. Reporterii FANATIK i-au surprins pe peron pe Ianis Hagi și pe ceilalți jucători.

În gara din care jucătorii României au plecat pentru meciul din optimile de finală ale Campionatului European din Germania se află un monument dedicat victimelor Holocastului din Franconia.

. Pe trotuarul din fața gării au fost expuse mai multe bagaje asemănătoare cu cele ale evreilor deportaţi din această regiune în perioada 1941-1944.

Edi Iordănescu și staff-ul naționalei , la slujba ținută de Ghelasie Păcurar de la Parohia din Wurzburg. Părintele a mers de asemenea în cantonamentul echipei naționale înainte de meciul decisiv cu Slovacia.

Naționala României, mesaj puternic din partea lui Edi Iordănescu înainte de meciul cu Olanda: „Ne aflăm în fața celei mai mari provocări”

Edi Iordănescu a transmis un mesaj emoționant înainte de România – Olanda: „În mod cert ne aflăm în fața celei mai mari provocări din parcursul nostru împreună. O spune istoricul duelurilor cu Olanda, o spun valorile individuale ale adversarului, experiența lui uriașă în astfel de contexte la acest nivel. Tot ce am cucerit până acum am cucerit cu realism: da, Olanda e favorită.

Iar tot ce am cucerit până acum am cucerit prin unitate, ambiție și sacrificiu. Acum e nevoie de unitate în fiecare secundă, ambiție fără precedent și sacrificiu total într-o singură direcție. Dacă înaintea fiecărui meci de la EURO am spus că băieții sunt pregătiți, acum spun că sunt pregătiți dar e nevoie și de un răspuns din partea lor pe care nu pot să-l ofer decât după meci.

Edi Iordănescu: „Cât de tare ne dorim mai mult?”

Un răspuns pe care nimeni nu ni-l poate oferi acum în afară de ei: cât de tare ne dorim mai mult?

Ceea ce am obținut până acum nu e deloc puțin. Dar cei care își iau soarta în propriile mâini, ca bărbați adevărați, sunt cei care nu se mulțumesc nici cu mult, nici cu puțin. Sunt cei care vor TOT!

Când milioane de români cântă în același timp cu jucătorii imnul nostru, e un vers care azi contează mai mult ca oricând pentru noi: ‘Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte’.

E un meci de acum ori niciodată, acesta e adevărul. Cu care te întâlnești o dată în viață.

Iar dacă grupul va reacționa după chipul în care a fost construit și a performat, atunci își va croi cu adevărat o soartă. Un destin. Edward Iordănescu, Selecționerul Echipei Naționale de Fotbal a României”.

