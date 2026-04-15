Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”

Matilde, fiica lui Jose Mourinho, a atras atenția urmăritorilor săi cu ultima sa apariție publică. Festivalul celebru la care a participat fata celebrului antrenor, aflat în prezent pe banca celor de la Benfica.
Adrian Baciu
15.04.2026 | 23:15
Matilde Mourinho, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentă în weekendul precedent la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și a atras din nou atenția. Fiica lui ”The Special One” a împărtășit pe rețelele sociale mai multe poze și clipuri video ale primului weekend de la Coachella. Festivalul a inclus prestații ale unor nume celebre din muzică, precum Justin Bieber, Sabrina Carpenter și Luisa Sonza.

Matilde, fiica lui Jose Mourinho și o influenceriță celebră, a atras atenția la mijlocul lunii aprilie în timp ce se afla în Statele Unite. Frumoasa brunetă a fost una dintre vedetele prezenta în publicul festivalului Coachella, un eveniment celebru desfășurat în deșertul din California. Fata celebrului antrenor de fotbal a atras atenția pe rețelele sociale datorită stilurilor sale vestimentare și a unei prezențe care nu a lăsat pe nimeni indiferent.

Matilde a fost văzută în SUA chiar în primul weekend al festivalului. De altfel, aceasta a postat pe Instagram o serie de poze și story-uri din California unde a apărut cu look-uri estivale și ținute destul de sumare. Tânăra a fost prezentă la acest festival împreună cu soțul ei, Danny Graham, și cu un grup de prietene.

Tot pe platformele de socializare, Matilde Mourinho și-a împărtăși cu cei peste 55.000 de urmăritori ai săi experiențele sale din timpul celebrului festival de muzică Coachella 2026. ”Febra prestației de pe scenă a lui Justin Bieber atinge cote fără precedent”, a scris ea. Cum era de așteptat, fanii au reacționat și au trimis mai multe mesaje și aprecieri.

Cum a apărut fiica lui Jose Mourinho la un celebru festival de muzică din SUA. Sursa foto: Instagram

Cu ce se ocupă Matilde Mourinho

În 2021, Matilde a absolvit un masterat la Condé Nast College of Fashion and Design. A preferat să fie o femeie independentă, în ciuda faimei și averii tatălui său, astfel că, după studii, ea a pus bazele propriului brand de bijuterii, la Londra, numit Matilde Sustainable Jewellery, care a colaborat cu nume precum Stormzy. Bijuteriile ei au fost purtat în mod repetat de celebrul ei tată.

Tot în urmă cu cinci ani, în cadrul PJ Awards 2021, Matilde Mourinho a fost premiată cu distincția ”Cel mai bun nou brand de bijuterii al anului”. La acea dată, Mourinho, care antrena în Italia, pe AS Roma, a reacționat imediat: ”Ce zi uimitoare! O pauză, cumpărături de Crăciun, slujba în piața San Pietro și fiica mea, cu brandul ei, a câștigat un premiu deosebit de important”.

Cine este soțul fiicei lui Jose Mourinho

În 2024, fiica lui Jose Mourinho, Matilde, s-a căsătorit cu logodnicul ei, Danny Graham. Evenimentul fastuos a avut loc în Portugalia. La acea dată, presa britanică nota că Matilde Mourinho a spus ”Da” la Herdade do Perú, o fermă de familie din Azeitao, în fața a 300 de rude și prieteni, potrivit Daily Mail.

Matilde și și Danny s-au cunoscut în 2016. În ceea ce-l privește, Danny este director și co-fondator al companiei de consultanță imobiliară Agace and Graham. În ciuda faptului că nu a jucat niciodată fotbal, Danny are un interes pentru acest sport. A avut un job ca stagiar pentru echipa de fotbal LA Galaxy din Major League în august 2016.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
