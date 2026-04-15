Imagini de senzație cu fiica lui Jose Mourinho. Unde a apărut Matilde în ultimele zile: ”Febra lui atinge cote fără precedent!”

Matilde Mourinho, în vârstă de 30 de ani, a fost prezentă în weekendul precedent la unul dintre cele mai mari festivaluri de muzică din lume și a atras din nou atenția. Fiica lui ”The Special One” a împărtășit pe rețelele sociale mai multe poze și clipuri video ale primului weekend de la Coachella. Festivalul a inclus prestații ale unor nume celebre din muzică, precum Justin Bieber, Sabrina Carpenter și Luisa Sonza.

Cum a apărut fiica lui Jose Mourinho la un celebru festival de muzică din SUA. Imaginile cu Matilde au făcut furori la Coachella

Matilde, fiica lui Jose Mourinho și o influenceriță celebră, a atras atenția la mijlocul lunii aprilie în timp ce se afla în Statele Unite. Frumoasa brunetă a fost una dintre vedetele prezenta în publicul festivalului Coachella, un eveniment celebru desfășurat în deșertul din California. Fata celebrului antrenor de fotbal a atras atenția pe rețelele sociale datorită stilurilor sale vestimentare și a unei prezențe care nu a lăsat pe nimeni indiferent.

Matilde a fost văzută în SUA chiar în primul weekend al festivalului. De altfel, aceasta a postat pe o serie de poze și story-uri din California unde a apărut cu look-uri estivale și ținute destul de sumare. Tânăra a fost prezentă la acest festival împreună cu soțul ei, Danny Graham, și cu un grup de prietene.

Tot pe platformele de socializare, Matilde Mourinho din timpul celebrului festival de muzică Coachella 2026. ”Febra prestației de pe scenă a lui Justin Bieber atinge cote fără precedent”, a scris ea. Cum era de așteptat, fanii au reacționat și au trimis mai multe mesaje și aprecieri.

Cu ce se ocupă Matilde Mourinho

În 2021, Matilde a absolvit un masterat la Condé Nast College of Fashion and Design. A preferat să fie o femeie independentă, în ciuda faimei și averii tatălui său, astfel că, după studii, ea a pus bazele propriului brand de bijuterii, la Londra, numit Matilde Sustainable Jewellery, care a colaborat cu nume precum Stormzy. Bijuteriile ei au fost purtat în mod repetat de celebrul ei tată.

Tot în urmă cu cinci ani, în cadrul PJ Awards 2021, Matilde Mourinho a fost premiată cu distincția ”Cel mai bun nou brand de bijuterii al anului”. în Italia, pe AS Roma, a reacționat imediat: ”Ce zi uimitoare! O pauză, cumpărături de Crăciun, slujba în piața San Pietro și fiica mea, cu brandul ei, a câștigat un premiu deosebit de important”.

Cine este soțul fiicei lui Jose Mourinho

În 2024, fiica lui Jose Mourinho, Matilde, s-a căsătorit cu logodnicul ei, Danny Graham. Evenimentul fastuos a avut loc în Portugalia. La acea dată, presa britanică nota că Matilde Mourinho a spus ”Da” la Herdade do Perú, o fermă de familie din Azeitao, în fața a 300 de rude și prieteni, potrivit .

Matilde și și Danny s-au cunoscut în 2016. În ceea ce-l privește, Danny este director și co-fondator al companiei de consultanță imobiliară Agace and Graham. În ciuda faptului că nu a jucat niciodată fotbal, Danny are un interes pentru acest sport. A avut un job ca stagiar pentru echipa de fotbal LA Galaxy din Major League în august 2016.