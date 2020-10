Imagini de senzație de pe noul stadion Ghencea. Cum arată în interior arena. Video

Stadionul Ghencea va fi unul de cinci stele, care va putea găzdui orice competiție națională sau internațională și poate fi din nou casa echipei României, care a obținut cele mai mari performanțte pe acest stadion.

Arena din Ghencea este gata în proporție de 95% și va fi inaugurată în primăvara anului viitor, fiind primul stadion pregătit pentru EURO 2021.

Stadionul ,,Steaua” va fi folosit ca bază de antrenament pentru echipele calificate la EURO și care vor disputa meciurile din grupe la București.

Imagini spectaculoase cu interiorul stadionului Ghencea

Odată încheiate lucrările, CSA Steaua, aflată acum în Liga 3, își va disputa meciurile considerate ”acasă” pe noul stadion, unde va juca și echipa de rugby.

Ilie Dumitrescu a fost unul dintre cei mai încântați de cum arată noul stadion din Ghencea: ,,Am fost ultima oară aici când am antrenat Steaua. La vechiul stadion. Aici se jucau marile meciuri ale echipei naționale. Aici am jucat cu Belgia, Cipru, Cehoslovacia, toate meciuri decisive pentru calificarea la Mondialul din 1994”, a spus Dumitrescu.

Fostul mare jucător al Stelei și al naționalei a mai declarat cu privire la hotărârea ca sectoarele arenei să aibă numele foștilor mari jucători ai clubului.: ,,Sunt fericit că am văzut stadionul ăsta. N-ai cuvinte, e cel mai înalt nivel. Respectă tot ce înseamnă tendințe moderne. Cred că de la Voinescu, Zavoda, Alexandrescu și terminând cu generația de aur a Stelei, toți merită să aibă numele aici.

Marcel Răducanu, Iordănescu. Eu am fost fan Răducanu, veneam în copilărie la terenul șase și urmăream antrenamentele echipei mari”, a adăugat analistul Digi Sport.

Detaliile proiectului stadionului Ghencea

Primul meci pe Ghencea s-ar putea disputa pe 9 aprilie, pentru a sărbători prima partidă jucată vreodată pe acest stadionul, amicalul cu OFK Belgrad din 1974, încheiat la egalitate, scor 2-2. Momentan., sârbii se află tot în liga a treia la fel ca CSA Steauar și ar putea cădea de comun acord foarte ușor.

Mai jos puteți vedea lista detaliată a proiectului stadionului Ghencea, care cuprinde:

