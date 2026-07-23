Imagini dezolante de pe Stadionul Ghencea! Cum arată gazonul înainte de FCSB – Auda

ADVERTISEMENT

FCSB este nevoită să joace pe Ghencea după ce Arena Națională a fost închisă. Stadionul Stelei e, de obicei, echipat și cu un gazon de cel mai înalt nivel, doar că, acum, situația stă total invers. Suprafața de joc se prezintă în condiții proaste înainte de debutul roș-albaștrilor în preliminariile Conference League.

Gazon din Ghencea arată horror înainte de FCSB – FK Auda

Echipa lui Marius Baciu până la finalul lunii august sau până la finalul unii septembrie. Astfel, roș-albaștrii trebuie să joace în Ghencea, casa Stelei. FCSB a jucat deja un meci pe al doilea cel mai mare stadion din țară, în prima etapă, cu FC Argeș, când s-a impus 2-0.

ADVERTISEMENT

Deși este unul dintre cele mai noi stadioane din România, „Steaua” nu se prezintă deloc bine din punct de vedere al suprafeței de joc. FANATIK a surprins imagini cu gazonul din Ghencea înaintea partidei cu FK Auda, iar acesta arată foarte deteriorat. FCSB – Auda, prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, are loc joi, 23 iulie, de la ora 20:45.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gazonul din Ghencea

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, nu își face griji în privința adversarului, ci a gazonului pe care îl consideră „execrabil” de pe Stadionul „Steaua”. Echipa lui Marius Baciu este obligată să joace pe arena din Ghencea pe tot parcursul verii. MM Stoica este de părere că de vină este o ciupercă a covorului de iarbă, cu care s-a confruntat și pe vremea când lucra la Unirea Urziceni.

ADVERTISEMENT

„Din nefericire, singura chestie care îmi dă temeri este terenul execrabil pe care trebuie să jucăm! Niciodată n-a fost… Nu e vina nimănui, nu e vina celor care-l îngrijesc. E vorba de o ciupercă. Am pățit asta și la Urziceni și în Ghencea… Terenul arată groaznic!”, a spus Mihai Stoica pentru Prima Sport, după primul meci din SuperLiga, FCSB – FC Argeș 2-0.