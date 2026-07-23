Sport

Imagini dezolante de pe Stadionul Ghencea! Cum arată gazonul înainte de FCSB – Auda

FCSB e nevoită să joace în Ghencea în perioade imediat următoare. Acolo are loc și meciul cu FK Auda, din Conference League, doar că suprafața de joc arată horror
Cristian Măciucă
23.07.2026 | 19:56
Imagini dezolante de pe Stadionul Ghencea Cum arata gazonul inainte de FCSB Auda
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Imagini dezolante de pe Stadionul Ghencea! Cum arată gazonul înainte de FCSB - Auda. FOTO: Fanatik
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FCSB este nevoită să joace pe Ghencea după ce Arena Națională a fost închisă. Stadionul Stelei e, de obicei, echipat și cu un gazon de cel mai înalt nivel, doar că, acum, situația stă total invers. Suprafața de joc se prezintă în condiții proaste înainte de debutul roș-albaștrilor în preliminariile Conference League.

Gazon din Ghencea arată horror înainte de FCSB – FK Auda

FCSB nu știe, deocamdată, cât timp este obligată să stea de Arena Națională. Echipa lui Marius Baciu nu are acces pe cel mai mare stadion din țară până la finalul lunii august sau până la finalul unii septembrie. Astfel, roș-albaștrii trebuie să joace în Ghencea, casa Stelei. FCSB a jucat deja un meci pe al doilea cel mai mare stadion din țară, în prima etapă, cu FC Argeș, când s-a impus 2-0.

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Deși este unul dintre cele mai noi stadioane din România, „Steaua” nu se prezintă deloc bine din punct de vedere al suprafeței de joc. FANATIK a surprins imagini cu gazonul din Ghencea înaintea partidei cu FK Auda, iar acesta arată foarte deteriorat. FCSB – Auda, prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, are loc joi, 23 iulie, de la ora 20:45.

gazon ghencea
Gazonul din Ghencea înainte de FCSB – Auda. FOTO: Fanatik

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu gazonul din Ghencea

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, nu își face griji în privința adversarului, ci a gazonului pe care îl consideră „execrabil” de pe Stadionul „Steaua”. Echipa lui Marius Baciu este obligată să joace pe arena din Ghencea pe tot parcursul verii. MM Stoica este de părere că de vină este o ciupercă a covorului de iarbă, cu care s-a confruntat și pe vremea când lucra la Unirea Urziceni.

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„Din nefericire, singura chestie care îmi dă temeri este terenul execrabil pe care trebuie să jucăm! Niciodată n-a fost… Nu e vina nimănui, nu e vina celor care-l îngrijesc. E vorba de o ciupercă. Am pățit asta și la Urziceni și în Ghencea… Terenul arată groaznic!”, a spus Mihai Stoica pentru Prima Sport, după primul meci din SuperLiga, FCSB – FC Argeș 2-0.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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