Imagini devastatoare pentru fostul jucător FCSB. Adus în cătușe la Parchet în dosarul blaturilor pentru pariuri

ADVERTISEMENT

Imagini dezolante din fața Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești. Fostul jucător de la FCSB, Gabi Matei, alături de alți patru oameni anchetați în dosarul de trucare de meciuri, au ajuns în cătușe. Aceștia au fost reținuți preventiv miercuri, pentru 24 de ore, iar acum dau declarații.

Gabi Matei, fostul jucător de la FCSB, a ajuns în cătușe la audieri

. Cinci persoane au fost reținute, printre care și Gabi Matei, A doua zi, aceștia au sosit în cătușe în fața Parchetului. Vezi imaginile.

ADVERTISEMENT

Pe lângă Gabi Matei, ceilalți oameni care au fost aduși joi dimineață la audieri sunt Marius Sanda și Raul Papp, alți jucători de la CS Păulești implicați în dosar, dar și finanțatorul clubului, Claudiu Blaga, precum și un apropiat al acestuia, pe nume Alexandru Cristescu.

Scandal uriaș în fotbalul românesc

Potrivit informațiilor apărute în anchetă, dosarul vizează mai multe partide din Liga a III-a care ar fi fost influențate în scopul obținerii unor câștiguri consistente din pariuri sportive. Anchetatorii susțin că ar fi existat o înțelegere între jucători și persoane din conducerea clubului pentru a facilita anumite rezultate sau momente-cheie din meciuri, iar sumele vehiculate în dosar sunt considerate extrem de mari pentru nivelul eșalonului al treilea, mai precis 840 de mii de lei.

ADVERTISEMENT

În urma celor 34 de percheziții efectuate în București și în alte șase județe, mai multe persoane au fost duse la audieri, iar cinci dintre ele au fost reținute pentru 24 de ore. Procurorii urmează să decidă dacă vor solicita măsuri preventive suplimentare, în timp ce ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate mecanismul prin care ar fi fost trucate meciurile și circuitul banilor proveniți din pariuri.

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor de la CS Paulești și-a dat demisia după ce i s-a cerut să facă blat!

În acest dosar apare și fostul antrenor al echipei CS Păulești, cel care, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, ar fi oferit deja detalii anchetatorilor despre modul în care funcționa mecanismul. Acesta ar fi susținut că i s-a propus să participe la aranjamente și că presiunile veneau din interiorul clubului, în special din zona conducerii. Fadi Haddad a declarat că și-a dat demisia în momentul în care i s-au propus lucruri ilegale.

„La un meci cu Sepsi, mi s-a cerut să fac anumite lucruri care nu erau compatibile cu caracterul meu și am plecat. Era etapa a 8-a. Și, din ce am mai auzit, în decembrie s-a făcut un control. Și a mai fost o problemă la un meci la Traian. Unul dintre părinții unui junior, Andrei Sora, a fost vehement și i-a cerut copilului să iasă din teren. De acolo s-a pornit o anchetă cu echipa și cu jucătorii”, a declarat Fadi Haddad, conform GSP.