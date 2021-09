Imagini dezolante. Sute de păsări migratoare au murit la New York, după ce s-au izbit de ferestrele zgârie-norilor

Sute de păsări migratoare au murit, în această săptămână, la New York. Acestea s-au izbit de ferestrele zgârie-norilor.

Un voluntar al Societății Naționale Audubon din New York, organizație americană non-profit de mediu, dedicată conservării păsărilor și a habitatului lor, a distribuit o imagine de șocantă, cu sute de păsări moarte, scrie

When you have 226 dead window-struck migratory birds from one morning, it’s hard to get them all in one photo. — lights can be turned off, windows can be treated. Please do something. and don’t let this be your legacy.

— Melissa Breyer (@MelissaBreyer)