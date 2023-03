Imagini dintr-un avion, după turbulențe severe. Zece pasageri au fost răniţi, mâncarea a sărit inclusiv pe tavan. Video

Dacă ești unul dintre acei pasageri care își pun centura de siguranță în avion doar în timpul decolării și aterizării, după ce vei vedea acest videoclip o vei purta și în timpul zborului. Motivul pentru care ar trebui să recurgi la un astfel de gest îşi are răspuns în imaginile de mai jos.

Deși piloții sunt conştienţi de condițiile meteorologice în care zboară şi sunt antrenaţi şi pregătiţi ca să le înfrunte, se întâmplă adesea ca avionul să întâmpine turbulențe în traseul său prin aer. În unele astfel de situaţii se întâmplă ca avionul să cadă în gol chiar mai mult de 1.000 de metri.

O astfel de prăbuşire violentă în gol are ca rezultat, de obicei, un haos, asta pentru că tot ceea ce nu este fixat ferm zboară în toate direcțiile, se rostogoleşte pe podea, sare în tavan, izbeşte, scaune, geamuri şi oameni. Cu atât mai mult pasagerii care nu partă centuri pot suferi răni grave, iar uneori au existat şi cazuri de deces.

Cum arăta interiorul avionului de pasageri al companiei “Angola Airlines”, pe zborul DT652 de la Luanda la Lisabona, după turbulenţe puternice, vedeți în acest videoclip. Incidentul s-a petrecut joi după-amiază, în timpul unui zor de şapte ore şi jumătate operat între capitalele Angolei şi Portugaliei.

2017 built TAAG Angola Airlines Airbus A330-343 aircraft (9H-HFA) faced severe turbulence causing 10 injuries , due to adverse weather conditions , while operating flight DT652 from Luanda (LAD) to Lisbon (LIS) on 23 March 23.

