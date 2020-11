Imagini doveditoare ale relației clandestine Alex Bodi – Daria Radionova, ipostaze intime la piscină

Relația dintre Alex Bodi și Daria Radionova a fost făcută publică de curând, dar aceasta nu era un secret pentru nimeni. Recent, au apărut fotografii ale celor doi în ipostaze intime la piscină. Se pare că acestea au fost făcute în vară, perioadă în care Bodi era în relație cu Bianca Drăgușanu.

La sfârșitul lunii octombrie, celebrul cuplu și-a anunțat despărțirea, al cărei număr nu-l putem spune cu exactitate. FANATIK a aflat că motivul ultimei rupturi dintre Bianca și Bodi este chiar rusoaica stabilită la Londra.

Daria Radionova și Alex Bodi aveau o relație paralelă aceleia pe care bărbatul o afișa alături de fosta prezentatoare TV, iar Bianca a descoperit mesaje între ei doi în telefonul partenerului ei de viață. Acest lucru a pus capăt relației pe care o avea cu milionarul.

Alex Bodi și Daria Radionova, imagini care certifică relația clandestină de până acum

După ce au anunțat despărțirea, Bianca a făcut o mică escapadă în Dubai, iar Bodi a fugit la Londra, la amantă. Bărbatul nu s-a întors în țară cu mâna goală, Daria l-a însoțit pe acesta în România.

Rusoaica a vrut ca Alex să-i dovedescă dragostea prin afișarea publică a relației lor. Lucrul acesta s-a întâmplat, iar cei doi foști amanți au apărut la braț în public, printre apropiați ai Biancăi Drăgușanu și la restaurantul preferat al acesteia.

FANATIK a descoperit dovezi ale clandestinității relației de până acum între rusoaică și omul de afaceri român, sunt imagini în ipostaze intime la piscină ale celor doi, făcute vara trecută.

Alex Bodi a menționat la Antena Stars că relația dintre cei doi este acum oficială: „Nu sunt un bărbat căsătorit ca să am amantă și nici nu am o relație ca să am amantă. Daria nu este amanta mea, este iubita mea”, a declarat el, potrivit cancan.ro

Această apariție publică nu a trecut neobservată de Bianca, deși e pusă pe distracție în Dubai. Ea a ironizat imaginile apărute la TV ale fostului partener de viață alături de cea care i-a fost amantă încă din luna februarie, dar nu a vrut să comenteze mai mult.

Ea a postat o fotografie din respectiva emisiune la InstaStory, iar imaginea celor doi este acoperită de un porc. Drăgușanu a menționat că „trăim într-o lume plină de porcușori (…), dar nu intrăm în cocină, dacă intrăm în cocină ne mânâncă porcii (…) mai bine îi ignorăm”.

