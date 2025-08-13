News

Imagini dramatice cu locul în care și-a pierdut viața Mircea Spiridon. Românul a murit încercând să salveze alte vieți

Locul în care românul Mircea Spiridon și-a pierdut viața în Spania este acum acoperit doar de cenușă. Incendiul a avansat cu o viteză de neașteptat, mistuind totul în calea lui.
Mădălina Cristea
13.08.2025 | 18:22
Imagini dramatice cu locul in care sia pierdut viata Mircea Spiridon Romanul a murit incercand sa salveze alte vieti
Cum arată locul în care Mircea Spiridon și-a pierdut viața. Incendiile de vegetație au făcut ravagii. Sursa foto: Colaj Fanatik, Gofundme.com, Telemadrid.ro.

În nordul Madridului, acolo unde luni, 11 august, flăcările au mistuit totul, peisajul este acum de nerecunoscut. În Soto de Viñuelas, locul în care românul Mircea Spiridon și-a pierdut viața încercând să salveze alte vieți, totul este negru, iar mirosul de fum încă este puternic.

Cum arată locul în care Mircea Spiridon și-a pierdut viața

În doar 40 de minute, incendiul a avansat șase kilometri și a ajuns în zona rezidențială, a explicat Carlos Novillo, ministrul regional al Mediului. „În doar 40 de minute, incendiul a avansat 6 kilometri și a ajuns în zona rezidențială Soto de Viñuelas. O rată de răspândire cum nu am mai văzut până acum”, a declarat politicianul presei.

Mircea Spiridon, în vârstă de 50 de ani, venise în Spania în urmă cu aproape două decenii, plecând din Tulcea pentru a avea un trai mai bun alături de soția sa și cei doi copii. În comunitate deja era un mecanic pe care te puteai baza și un om priceput. În seara tragediei, bărbatul și-a arătat încă o dată bunătatea.

A intrat în mijlocul flăcărilor pentru a salva vieți

Românul a fost sunat de Miguel, proprietarul fermei de cai, și rugat să vină să îl ajute să scoată animalele din grajduri. Focul, alimentat de vântul puternic și temperaturile de peste 30 de grade, a înaintat cu o viteză incredibilă. Mircea a intrat în grajduri pentru a scoate animalele, dar a fost prins în mijlocul flăcărilor.

Când a sosit elicopterul Gărzii Civile, românul era încă în viață, însă avea arsuri pe 98% din corp și leziuni grave la plămâni din cauza fumului. Transportat la spitalul La Paz din Madrid, medicii au făcut tot posibilul, dar bărbatul s-a stins câteva ore mai târziu. Și premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a transmis condoleanțe familiei bărbatului și i-a lăudat pe salvatorii care au intrat în foc.

Mircea Spiridon a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii, care încearcă acum să îi aducă trupul acasă, în Tulcea, pentru înmormântare.  Cei apropiați au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatriere, potrivit Gofundme.com.

„Eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite”

„Pe 11 august, un incendiu tragic a devastat o mare parte din Tres Cantos (Madrid), în special herghelia. În mijlocul haosului și al flăcărilor, Mircea nu s-a gândit la el: a alergat să salveze caii, răspunzând apelului de ajutor al proprietarului fermei.

Acest gest de curaj și iubire l-a costat viața. A lăsat în urmă o familie zdrobită de durere, care acum se confruntă nu doar cu lipsa imensă lăsată de plecarea lui, ci și cu greutăți financiare. Au nevoie să-i repatrieze trupul și să-l înmormânteze la Tulcea, orașul românesc din care Mircea a emigrat și unde locuiește mama sa.

Vrem să ne unim forțele pentru a-i sprijini în aceste momente grele. Fiecare contribuție, oricât de mică, este o îmbrățișare care ajunge la ei și le amintește că nu sunt singuri. Pentru că eroii merită să fie amintiți, iar familiile lor, sprijinite”, se arată în mesajul organizatoarei strângerii de donații, Maria Requejo.

Incendiile de vegetație din Spania fac ravagii

Incendiile de vegetație au ars 29.817 hectare de păduri, zone agricole, urbane și periurbane în Spania până la 20 iulie 2025, cu 5,6% mai mult decât în 2024. Anul trecut, în total, au ars 28.153 hectare, conform datelor de la Ministerul pentru Tranziția Ecologică și Provocările Demografice, potrivit, Elmirondesoria.es. Așadar, până în prezent, situația este mult mai gravă, deși sunt abia în luna august.

Incendiile de vegetație din Spania au la bază o combinație periculoasă de schimbări climatice, gestionare defectuoasă a terenurilor și depopularea zonelor rurale. Temperaturile record și seceta prelungită usucă vegetația, transformând-o într-un combustibil pentru flăcări.  Un alt factor important este acumularea de biomasă. Peisajele nu mai sunt formate doar din păduri, ci și din terenuri necultivate, pășuni părăsite și zone de interfață între mediul urban și cel sălbatic.

Cum pot fi prevenite incendiile de vegetație

Aceste spații mixte creează condiții în care incendiile se pot extinde ușor spre locuințe, iar intervenția devine mai dificilă și mai periculoasă pentru pompieri. Fenomenul mega-incendiilor, incendii de generația a șasea, a apărut atunci când intensitatea și viteza flăcărilor depășesc capacitatea actuală de stingere.

Potrivit specialiștilor, prevenirea trebuie să fie prioritatea absolută. Printre soluții, experții susțin că mediul rural trebuie să fie repopulat, terenurile întreținute prin pășunat, crearea unor „peisaje rezistente la foc” care să conțină păduri, culturi și zone defrișate, dar și eliminarea monoculturilor cu risc ridicat.

Tags:
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
