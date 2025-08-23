News

Imagini dramatice cu prăbuşirea unui pod, în China. 12 muncitori au murit, patru sunt daţi dispăruţi

O bucată dintr-un pod de peste Fluviul Galben s-a prăbuşit în timpul unei operaţiuni de tensionare a cablurilor de susţinere.
Daniel Spătaru
23.08.2025 | 15:14
Imagini dramatice cu prabusirea unui pod in China 12 muncitori au murit patru sunt dati disparuti
Imagine cu podul prăbuşit în Râul Galben Foto: Xinhua

În urma prăbușirii unui pod feroviar aflat în construcție peste râul Yangtze (Fluviul Galben), din China, cel puțin 12 muncitori au murit, iar patru sunt dispăruți, după cum a transmis sâmbătă presa de stat chineză.

La căutarea dispăruţilor participă şi cinci roboţi

Imaginile aeriene transmise de agenția de știri Xinhua arată că o mare parte din arcul curbat al podului lipsește, în timp ce o parte îndoită a structurii de susținere a podului atârnă deasupra Fluviului Galben.

16 muncitori se aflau pe podul aflat în construcţie în provincia Qinghai, din nord-vestul Chinei, în momentul în care s-a rupt cablul de oțel. Tragedia a avut loc în jurul orei 3 dimineața, în timpul unei operațiuni de tensionare, după cum transmite Xinhua, adăugând că nave, un elicopter și roboți sunt folosiți pentru a căuta persoanele dispărute.

Televiziunea Centrală Chineză transmite că peste 806 salvatori s-au alăturat eforturilor de căutare a celor dispăruţi, fiind de asemenea mobilizate 91 de vehicule, 27 de ambarcațiuni, un elicopter și cinci roboți. În plus, șase spitale au deschis secţii speciale de urgenţă pentru a oferi asistență medicală victimelor.

Podul are peste 1,5 km lungime şi se află la o înălţime de 55 m deasupra apei

Podul – situat la granița dintre comitatul Jainca, din prefectura autonomă tibetană Huangnan și comitatul autonom Hualong Hui, din Haidong – este primul pod feroviar cu arc din oțel din China care traversează Fluviul Galben, potrivit Cotidianului Poporului de la Beijing.

Qinghai Daily scrisese anterior că două turnuri de cablu de pe ambele maluri ale podului, fuseseră finalizate pe 14 iunie, iar partea principală a podului urma inițial să fie conectată până la sfârșitul acestei luni. Forța maximă a cablului pe deschiderile laterale ale podului ajunge la 1.161 de tone metrice, echivalentul greutății a 750 de mașini mici, iar fiecare turn cântărește 1.800 de tone, cu cel mai mare segment cântărind 45 de tone. Precizia instalării turnurilor este direct legată de siguranța și succesul montării ulterioare a grinzilor de susținere din oțel, a mai precizat publicaţia.

Podul, unul dintre proiectele cheie de acest tip de pe calea ferată Sichuan-Qinghai, are o lungime de 1.596 de metri, vârful arcului fiind la 130 de metri deasupra suprafeței apei, echivalentul înălțimii unui bloc de 40 de etaje. Platforma sa se află la 55 de metri deasupra luciului de apă al Fluviului Galben.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
