Imagini dramatice de la locul unde o femeie a ars de vie în propria mașină. Trei autoturisme au fost cuprinse de flăcări în Capitală

ADVERTISEMENT

O femeie și-a pierdut viața pe loc în propriul autoturism, iar alte mașini au fost cuprinse de flăcări, în urma unui incendiu violent pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6. Imaginile de la fața locului arată coloane dense de fum și trei autovehicule distruse, în timp ce pompierii acționează rapid pentru a stinge focul și a asigura zona.

Incendiu violent, o persoană decedată și mai multe mașini făcute scrum. Imagini de la locul tragediei

FANATIK a aflat detalii de la fața locului despre intervenția rapidă a pompierilor pentru stingerea unui incendiu izbucnit la mai multe autovehicule pe Bulevardul Constructorilor din Sectorul 6 al Capitalei.

ADVERTISEMENT

La sosirea primelor echipaje, flăcările se manifestau violent la un autovehicul, însă acestea au cuprins rapid și alte trei mașini din apropiere. Imaginile surprinse de martori arată coloane de fum dens care se ridicau deasupra bulevardului, iar flăcările au fost vizibile de la sute de metri distanță.

Până în acest moment, : o femeie de 51 de ani și soțul acesteia, în vârstă de 53 de ani. Femeia se afla la volan și a rămas blocată în mașină, pierzându-și viața în urma incendiului. Soțul său a reușit să se salveze și a fost preluat de echipajele medicale pentru evaluare. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni.

ADVERTISEMENT

Incendiul în care a murit o femeie

Circumstanțele tragediei de pe Bulevardul Constructorilor

La fața locului au intervenit de urgență două autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, Detașamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare și două echipaje SMURD, toate acționând sub coordonarea ISU București.

ADVERTISEMENT

Martorii au declarat că mașina cuprinsă de flăcări era în deplasare, nu staționată, înainte de izbucnirea incendiului.

„Martorii spun că mașina era în deplasare. Nu era staționată”, transmit reprezentanții ISU.

ADVERTISEMENT

După stingerea incendiului, , cu caroseria topită și urme de fum încă vizibile. Zona a fost izolată pentru cercetări, iar pompierii continuă să verifice dacă mai există focuri ascunse sau riscuri suplimentare pentru traficul din zonă.

FANATIK va reveni cu detalii despre cauzele incendiului și starea victimelor imediat ce vor fi comunicate oficial.