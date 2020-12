Imagini dramatice din timpul cutremurului din Croația. O mamă, îngenuncheată de durere când își găsește copilul mort. Video

Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marți după amiaza în Croația. Imaginile de la fața locului sunt de-a dreptul terifiante și arată amploarea evenimentului.

Panică generală, clădiri prăbușite, oameni scoși de sub dărâmături, reporteri de la televiziune panicați, strigăte de durere, toate alcătuiesc un peisaj de coșmar pentru poporul croat în aceste zile.

În mediul virtual au început să apară deja mai multe imagini de-a dreptul tulburătoare după cutremurul din Croația. Acestea arată gravitatea seismului care a lovit marți statul din centrul Europei.

Finalul de an 2020 vine cu o nouă tragedie. Un cutremur cu magnitudinea 6,6 a avut loc marţi în oraşul Petrinja, din Croaţia. Filmările de la faţa locului arată oameni salvaţi în ultima clipă de sub dărâmături, clădiri prăbușite și foarte multă panică și durere.

Fără îndoială, cea mai terifiantă imagine de la drama naturală produsă în cursul acestei zile este cea în care o femeie află de moartea copilului său. Momentul, unul extrem de dureros, a fost surprins de o televiziune croată.

Imediat după ce prezentatorul oferă legătura reporterei aflată pe teren, pe fundal se aud strigătele de durere ale femeii. Cu foarte mare dificultate, trimisul la fața locului poate să își mențină concentrarea și să transmită informații.

#earthquake #Croatia

Mother just find out that her 12 year old daughter died. Screems echo in the background. Horrible. Be avare, content is shocking! pic.twitter.com/hv9gMekf4v

— Igor Šebo (@igorsebo) December 29, 2020