Imagini dramatice în Mamaia. Un turist, salvat de la înec în ultima clipă. Video

Scene dramatice au fost surprinse în Mamaia, unde un turist a fost la un pas de înec. Bărbatul a fost scos din apă în ultima clipă de salvamari. La fața locului a fost chemată o ambulanță. Autoritățile trag un semnal de alarmă și fac apel la prudență.

Incidentul a avut loc vineri pe litoralul românesc, iar imaginile surprinse de camera salvamarului care a intervenit cu un skijet la fața locului arată momentul tensionat în care bărbatul a fost tras la mal. Din fericire, , reușind să îl aducă în siguranță pe plajă.

Turistul, un bărbat de 45 de ani din Iași, s-a aventurat în mare, deși în Mamaia era arborat steagul galben, arată . A fost dus de curenți la peste 100 de metri în larg după geamandură. Totodată, salvamarii au scos-o din apă pe fata bărbatului care intrase după el.

, având în vedere că în această săptămână au avut loc zeci de intervenții pe litoralul românesc, după ce turiștii au ignorat avertismentele salvamarilor. De la debutul sezonului estival, opt persoane au murit înecate pe litoral.

Momentul intervenției de vineri a fost publicat pe rețelele de socializare de unul dintre salvamari. „În același timp, fiica domnului, în vârstă de 12 ani, era salvată de colegi. După ce și-a revenit, a spus că moartea e blândă și că nu se aștepta să fie atât de ușor să mori. Dar Dumnezeu s-a uitat către noi toți! Azi ne-am salutat! Restul e poezie”, a transmis acesta.

Pe rețelele sociale, utilizatorii l-au felicitat pe salvamar, însă mulți au condamnat imprudența turiștilor care ignoră pericolele mării. „Foarte bine ca postati imaginile astea, desi par prea dure, dar sa vada toti ce inseamna un avertisment, cand fac toti pe David Popovici!”/ „Hai să-i auzim acum pe cei cu: «Astea sunt valuri? Eu știu să înot! Lasă-mă, frate, că merg pe răspunderea mea! Am dat bani să fac baie în mare, nu să mă țină salvamarii pe mal! Unde sunt vitejii?»”, sunt două dintre comentarii.