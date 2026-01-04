Sport

Imagini emoționante cu Anthony Joshua și rudele celor doi antrenori decedați în accident. Pugilistul este marcat de tragedie

Fotografii încărcate de semnificație pentru Anthony Joshua și familia prietenilor care au murit în accidentul de circulație. Mare boxerul trece prin momente foarte grele.
Alexa Serdan
04.01.2026 | 16:05
Imagini emotionante cu Anthony Joshua si rudele celor doi antrenori decedati in accident Pugilistul este marcat de tragedie
Anthony Joshua, postare emoționantă după ce și-a pierdut prietenii în accident Foto: colaj Fanatik
Fostul campion la categoria grea, Anthony Joshua, a postat câteva imagini emoționante pe rețelele de socializare. Pozele au în prim-plan rudele celor doi antrenori decedați într-un accident auto, produs la finalul lui 2025.

Anthony Joshua, momente grele după moartea antrenorilor

Anthony Joshua a fost externat din spital la timp pentru a lua parte la înmormântarea amicilor săi. Celebrul pugilist britanic și-a pierdut doi dintre antrenorii principali, cu care avea o relație de prietenie foarte strânsă.

Bărbații au murit pe loc, în timp ce sportivul a supraviețuit cu răni minore. Accidentul produs pe un drum aglomerat dintre Lagos şi Ibadan, în Nigeria, a lăsat un gol imens în sufletele celor dragi. Pugilistul care riscă să se lase de sport este marcat de această tragedie.

La câteva zile după incidentul fatal a reacționat pe social media. A postat două imagini emoționante cu familiile celor doi prieteni, care urmează să fie conduși pe ultimul drum. Astfel, își prezintă omagiul pentru moartea acestora.

„Păstrătorul fraților mei”, este mesajul neașteptat pe care l-a lăsat Anthony Joshua, în dreptul pozelor de pe Instagram. Internauții au reacționat în număr foarte mare, boxerul aflându-se în prezent într-o situație dificilă.

„Ești în gândurile și în rugăciunile noastre”, „Îți trimit multă dragoste și îmbrățișări. Rămâi puternic Champ. Zbor sus îngeri”, „Frați pentru totdeauna”, sunt o parte dintre comentariile lăsate de fani.

Anthony Joshua și rudele celor doi prieteni decedați
Anthony Joshua, imagini emoționante cu rudele celor doi prieteni decedați. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Ce se întâmplă acum cu Anthony Joshua

Tabloidul britanic The Sun a dezvăluit că pugilistul se află în momentul de față în Marea Britanie. Acesta a aterizat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pe aeroportul Stansted din Londra, unde a ajuns la bordul unui avion privat.

A plecat din Nigeria imediat ce a fost externat din unitatea medicală în care s-a aflat sub atenta supraveghere a medicilor. Are dureri puternice în tot corpul, urmând să se recupereze complet în conacul pe care-l deține.

Momentan, nu se știe dacă îi va conduce pe ultimul drum pe cei doi prieteni. Celebrul sportiv nu vrea să creeze tensiuni în sânul familiilor celor pe care i-a pierdut în accidentul de circulație de pe 29 decembrie 2025.

„Anthony vrea să meargă la înmormântare, dar nu s-a decis încă, este conștient că prezența sa ar putea provoca un circ și ar putea eclipsa înmormântarea celor doi prieteni ai săi”, mai arată sursa menționată anterior.

