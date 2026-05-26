Imagini emoționante cu Pep Guardiola postate de fiica sa. Cum arăta celebrul antrenor în urmă cu 10 ani

Au fost postate în social media mai multe imagini emoționante cu Pep Guardiola. Ele au fost împărtășite cu ceilalți de către fiica celebrului antrenor, care este o tânără superbă. Descoperă cum arăta celebrul tehnician în urmă cu 10 ani.

Pep Guardiola, în fotografii speciale de acum un deceniu

Managerul spaniol Pep Guardiola (55 ani) este unul dintre cei mai apreciați tehnicieni. E în centrul atenției după ce . Familia sa îl susține în această decizie importantă, antrenorul dezvăluind de ce a făcut acest pas. Astfel, cei dragi l-au încurajat cum au știut mai bine.

Fiica sa, Maria (25 ani), a făcut o postare înduioșătoare pe rețelele de socializare. Tânăra le-a arătat celor aproape de 1.000 de fani mai multe imagini de colecție. Majoritatea fotografiilor au fost realizate în urmă cu 10 ani, când frumoasa șatenă era doar o copilă. În aceste poze internauții au remarcat schimbările prin care a trecut catalanul.

Renumitul antrenor a cucerit 20 de trofee, printre care 6 titluri în Premier League și o Ligă a Campionilor, lucru care a fost evidențiat de fata sa. Cu această ocazie, tânăra a mai povestit că a fost nevoită să se mute de multe ori cu părinții prin prisma meseriei pe care tatăl său o îndrăgește atât de tare.

„Tati am clipit și au trecut deja 10 ani. 10 sezoane. Sute de meciuri în deplasare, prea multe seri la Bernabeu și milioane de amintiri. Fotbalul n-a fost niciodată doar un sport. El a decis unde am locuit, cât de des ne-am mutat, limbile pe care le-am învățat, prietenii pe care ni i-am făcut și emoțiile pe care le-am trăit.

De când mă știu totul a fost despre stadioanele de fotbal. Ne-am mutat la Doha, în Mexic, la Roma, Brescia, Barcelona, New York, München și Manchester. Mulțumim că ne-ai oferit o copilărie construită în jurul sportului, ceva atât de rar și de special”, a scris fiica lui Pep Guardiola, pe .

Mesajul transmis de fata lui Pep Guardiola

„Ne-am mutat din nou, pentru a opta oară în 14 ani. Manchesterul este foarte greu de descris în cuvinte. Ați schimbat cea mai respectată ligă din lume. Ați realizat lucruri și ați doborât recorduri care s-ar putea să nu se mai repete niciodată. Și am avut ocazia să trăim toate acestea din cel mai apropiat loc posibil.

Cele mai fericite și cele mai triste lacrimi au venit din fotbal, pentru că urmărindu-te trăind fiecare secundă atât de intens ne-a făcut să simțim totul alături de tine. Acele 90 de minute în care lumea pare că se oprește. Credem că oamenii uită repede pentru că în fotbal totul se schimbă rapid și întotdeauna începe un nou sezon.

Dar, pe măsură ce timpul trece, ne vom da seama cât de imposibile sunt de fapt acele cifre. 41 de trofee în 16 ani. Peste ani, oamenii vor vorbi despre fotbal și vor încerca să descrie cum a fost această epocă, vor vorbi despre echipele tale, despre sentimentele pe care le-au stârnit”, a completat Maria Guardiola.

”A fost un privilegiu să te urmărim”

„Pentru că, dincolo de trofee, ne-ai oferit amintiri în care ne-am refugiat, departe de realitate. A fost un privilegiu să te urmărim și să te susținem timp de aproape 25 de ani. Vă mulțumim că ne-ați făcut mereu să ne simțim aproape de tot ce se întâmplă, că ne-ați inclus în toate acestea.

Cel mai mare privilegiu a fost să trăim toate acestea alături de voi. Ne va fi dor! Pentru că, fără să ne dăm seama, există un final, un fluier final. Și niciunul dintre noi nu este vreodată cu adevărat pregătit pentru acel moment.

Pentru lume acestea au fost momente istorice ale fotbalului, pentru noi au fost amintiri de familie, și nu cred că vreunul dintre noi și-a dat seama, în timp ce le trăia, că ne aflam în interiorul istoriei fotbalului. Și asta rămâne mult timp după”, a încheiat fiica lui Pep Guardiola.

Oamenii s-au bucurat că au reușit să-l vadă pe antrenor în diferite ipostaze, mai ales în cea de părinte. Mulți dintre admiratorii tehnicianului spaniol au recunoscut că au început să iubească fotbalul datorită lui. Mai mult decât atât, au transmis că sunt încântați de faptul că acesta va fi ambasador global al City Football Group.

Concret, este vorba de compania care deține , New York City FC și Melbourne City. Sub aceeași ”umbrelă” se află și Troyes, Girona, Lommel, Montevideo City Torque și Palermo. Pe de altă parte, Pep Guardiola a antrenat de-a lungul carierei sale doar 3 echipe, FC Barcelona, Bayern și Manchester City.