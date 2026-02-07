Imagini emoționante cu Sorana Cîrstea și Ion Țiriac Jr. după triumful de la Transylvania Open. Gestul făcut de campioană pentru iubitul milionar. Foto

Sport

Sorana Cîrstea a celebrat cu iubitul ei, Ion Țiriac Jr., după ce a scris istorie la Transylvania Open. Ea a devenit prima sportivă din România care se impune în finala turneului de la poalele Feleacului
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
07.02.2026 | 19:00
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Sorana Cîrstea (35 de ani) și Ion Țiriac Jr. (49 de ani), au oferit imaginea serii la Transylvania Open. După ce s-a impus în fața Emmei Răducanu și a câștigat trofeul, jucătoarea română de tenis a făcut un gest emoționant pentru iubitul ei.

Sorana Cîrstea, gest emoționant pentru Ion Țiriac Jr.

Sorana Cîrstea (locul 36 WTA) s-a încoronat campioană la Transylvania Open 2026, după ce a „demolat-o” în finală pe Emma Răducanu (locul 30 WTA). Bucureșteanca a învins-o pe sportiva care reprezintă Marea Britanie, în două seturi, scor 6-0, 6-2. Românca a devenit astfel prima jucătoare de tenis de la noi din țară care câștigă turneul de la Cluj-Napoca.

La finalul meciului, care a durat 1 oră și 4 minute, Sorana Cîrstea s-a dus glonț la loja în care se afla iubitul ei, Ion Țiriac Jr. Milionarul și-a felicitat partenera pentru victorie și a primit, la schimb, o minge de tenis. Pentru Sorana. victoria de la Transylvania Open 2026 a reprezentat al patrulea mare succes din carieră, după cele de la Tashkent (2008), Istanbul (2021) și Cleveland (2025).

sorana cîrstea și ion ion țiriac
Sorana Cîrstea, felicitată de iubitul ei, Ion Ion Țiriac. FOTO: Fanatik

Sorana Cîrstea se va retrage din tenis în anul 2026

Pentru Sorana Cîrstea, câștigarea turneului de la Cluj-Napoca este cu atât mai importantă cu cât 2026 va fi ultimul an al ei în tenis. Iubita lui Ion Ion Țiriac s-ar putea răzgândi doar în cazul în care va reuși să câștige un Grand Slam. Chiar dacă va împlini 36 de ani pe 7 aprilie, Sorana Cîrstea se află într-o formă fizică de invidiat. Ea a dezvăluit care este secretul.

„În mod normal, se spune că, cu cât înaintezi mai mult în vârstă, ar trebui să pierzi un pic pe partea de pregătire fizică. Însă eu am găsit acest echilibru.

Lucrez foarte mult pe partea de pregătire fizică. Am un preparator fizic suedez și sunt extrem de încântată de modul în care reușesc să mă mișc în teren și să transpun pe teren acea muncă depusă în sala de fitness”, a dezvăluit jucătoarea de pe locul 36 WTA.

