Imagini emoționante după U Craiova – FC Argeș 0-1! Bogdan Andone, în genunchi, rugându-se și pupând o icoană în stilul lui Anghel Iordănescu: „A fost o plăcere pentru mine”

Bogdan Andone a simțit nevoia să îi mulțumească Divinității după ce FC Argeș a învins Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 chiar în Bănie, grație golului de senzație marcat de Bettaieb în prima repriză, în prima etapă din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Antrenorul echipei din Pitești a adus aminte de Anghel Iordănescu pe vremea când acesta din urmă era selecționerul naționalei României.

Ce a făcut Bogdan Andone imediat după finalul meciului U Craiova – FC Argeș 0-1

a îngenuncheat în fața băncii sale tehnice imediat după fluierul de final al El a fost surprins în timp ce se ruga și la un moment dat chiar a sărutat o icoană pe care o avea la el. Nu este prima dată când tehnicianul este surprins într-o astfel de ipostază.

, tot cu scorul de 1-0, în finalul sezonului regulat. Atunci, piteștenii și-au asigurat matematic prezența în play-off.

Ce a declarat Bogdan Andone după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

În mod așteptat, tehnicianul piteștenilor s-a arătat extrem de bucuros după această victorie extrem de importantă pentru echipa sa. Astfel, a ținut să îi felicite pe jucătorii săi pentru prestațiile avute:

„Vreau să îi felicit pe jucători pentru efort, atitudine, modul în care au interpretat jocul. Chiar a fost o plăcere pentru mine, o bucurie, să urmăresc echipa de pe margine. Am întâlnit o echipă greu de învins, mai ales aici, de asta vreau să le mulțumesc jucătorilor, suporterilor care au venit în număr mare să ne susțină. Nu am țipat, doar pe final, nu se auzea absolut nimic, era un vacarm, poate de asta am răgușit.

Confirmă parcursul nostru din sezonul regulat, nu întâmplător am câștigat la CFR, la FCSB, la Dinamo. Să continuăm la fel, să avem încredere, ne-am propus să strângem cât mai multe puncte, să ne bucurăm de fotbal, să vedem care sunt limitele noastre. Mă bucur pentru toți băieții, Bettaieb, Matos, Robert Moldoveanu sunt jucători de execuție, dar cred că astăzi el (n.r. Bettaieb) practic a fost cireașa de pe tort cu acea execuție extraordinară și a încununat o evoluție foarte bună a întregii echipe.

(n.r. Dacă se luptă FC Argeș pentru titlu în acest sezon) E mult spus, noi ne propunem să câștigăm următorul meci, ăsta e cel mai important lucru”.