Sport

Imagini emoționante după U Craiova – FC Argeș 0-1! Bogdan Andone, în genunchi, rugându-se și pupând o icoană în stilul lui Anghel Iordănescu: „A fost o plăcere pentru mine”

Bogdan Andone, copleșit de emoții imediat după victoria lui FC Argeș cu Universitatea Craiova, scor 1-0. Ce a făcut antrenorul chiar în fața băncii tehnice
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.03.2026 | 22:39
ULTIMA ORĂ
Bogdan Andone, imediat după Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1. Foto: captură Digi Sport
ADVERTISEMENT

Bogdan Andone a simțit nevoia să îi mulțumească Divinității după ce FC Argeș a învins Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 chiar în Bănie, grație golului de senzație marcat de Bettaieb în prima repriză, în prima etapă din play-off-ul acestui sezon de SuperLiga. Antrenorul echipei din Pitești a adus aminte de Anghel Iordănescu pe vremea când acesta din urmă era selecționerul naționalei României.

Ce a făcut Bogdan Andone imediat după finalul meciului U Craiova – FC Argeș 0-1

Andone a îngenuncheat în fața băncii sale tehnice imediat după fluierul de final al partidei de pe stadionul „Ion Oblemenco”. El a fost surprins în timp ce se ruga și la un moment dat chiar a sărutat o icoană pe care o avea la el. Nu este prima dată când tehnicianul este surprins într-o astfel de ipostază.

ADVERTISEMENT

Același lucru s-a mai întâmplat chiar recent, la meciul pe care FC Argeș l-a câștigat pe Arena Națională cu Dinamo, tot cu scorul de 1-0, în finalul sezonului regulat. Atunci, piteștenii și-au asigurat matematic prezența în play-off.

Ce a declarat Bogdan Andone după Universitatea Craiova – FC Argeș 0-1

În mod așteptat, tehnicianul piteștenilor s-a arătat extrem de bucuros după această victorie extrem de importantă pentru echipa sa. Astfel, a ținut să îi felicite pe jucătorii săi pentru prestațiile avute:

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Confirmă parcursul nostru din sezonul regulat, nu întâmplător am câștigat la CFR, la FCSB, la Dinamo. Să continuăm la fel, să avem încredere, ne-am propus să strângem cât mai multe puncte, să ne bucurăm de fotbal, să vedem care sunt limitele noastre. Mă bucur pentru toți băieții, Bettaieb, Matos, Robert Moldoveanu sunt jucători de execuție, dar cred că astăzi el (n.r. Bettaieb) practic a fost cireașa de pe tort cu acea execuție extraordinară și a încununat o evoluție foarte bună a întregii echipe. 

(n.r. Dacă se luptă FC Argeș pentru titlu în acest sezon) E mult spus, noi ne propunem să câștigăm următorul meci, ăsta e cel mai important lucru”. 

ADVERTISEMENT
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
'FCSB nu e Steaua în niciun caz, este o mânărie! Steaua e echipa...
iamsport.ro
'FCSB nu e Steaua în niciun caz, este o mânărie! Steaua e echipa aia care joacă în Ghencea, cu emblema pe piept'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!