Imagini emoționante în fața stadionului Anfield! Dennis Man și colegii de la PSV l-au omagiat pe Diogo Jota. Video

Echipa lui Dennis Man, PSV Eindhoven, va evolua miercuri, de la ora 22:00, pe Anfield contra lui Liverpool în etapa a 5-a din grupa unică de UEFA Champions League. Cu o zi înainte de partidă, fotbaliștii și staff-ul echipei olandeze au fost prezenți la locul memorial dedicat lui Diogo Jota.

Dennis Man, gest emoționant înainte de Liverpool – PSV

Jucătorii lui PSV, printre care și Dennis Man, și cei din staff-ul echipei au fost prezenți la locul memorial dedicat lui Diogo Jota, iar căpitanul Jordy Schouten a depus o coroană în memoria portughezului, care a plecat dintre noi în iulie, după ce a fost implicat într-un accident cumplit.

Together as one, our squad and staff laid flowers today in honour of Diogo Jota ❤️ — PSV (@PSV)

Și cei de la Real Madrid au făcut un gest similar în urmă cu trei săptămâni, înainte de meciul pe care urmau să îl dispute contra lui Liverpool, însă spaniolii au făcut o eroare uriașă recent la Adunarea Generală a clubului. Madrilenii au dorit să dedice un moment lui Diogo Jota și fratelui său, Andre Silva, care a decedat la rândul său în urma accidentului groaznic, , fotbalistul care evoluează în La Liga pentru Elche.

Dennis Man, titular pe Anfield?

Dennis Man a devenit un jucător important încă din primele sale săptămâni la PSV, iar în ultima perioadă a evoluat constant ca titular, ultima dată când acest lucru nu s-a întâmplat fiind pe 27 septembrie, la meciul cu Excelsior. În Champions League, internaționalul român a debutat contra lui Union Saint-Gilloise, pe 16 septembrie, dar a „explodat” cu adevărat în partida incredibilă cu Napoli.

PSV a spulberat campioana din Serie A, scor 6-2, . De asemenea, a doua reușită a sa a fost nominalizată la „Golul etapei”. În precedenta rundă din Champions League, Man a fost din nou titular, contra lui Olympiacos, însă a fost înlocuit în minutul 58, iar echipa sa a obținut doar o remiză, 1-1.