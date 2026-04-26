Imagini emoționante în Olanda! Magazionera clubului a izbucnit în lacrimi după ce fanii i-au dedicat scenografia

Carla Whittie, magazionera clubului Go Ahead Eagles, a decis să se pensioneze după nu mai puțin de 27 de ani de muncă în cadrul grupării de pe „De Adelaarshorst”. Astfel, suporterii, jucătorii și conducerea fostei adversarei a lui din Europa League i-au oferit un omagiu înainte de startul meciului de campionat cu AZ Alkmaar, încheiat 0-0, moment în care doamna Carla nu și-a mai putut stăpânii emoțiile și a izbucnit în lacrimi.

Carla Whittie a început colaborarea cu formația de pe stadionul „De Adelaarshorst” pe data de 1 decembrie 1998, iar de atunci și până de curând, când a decis să se pensioneze, ea a îndeplinit rolul de magazioner al echipei. Aceasta și-a anunțat retragerea din activitate cu câteva zile înaintea meciului cu Alkmaar, un duel al rundei cu numărul #31 din Eredivisie, iar membrii clubului au decis să-și arate recunoștința în mod public.

Înainte de fluierul de start al partidei, doamna Carla a fost invitată pe gazon, unde i-a fost înmânat un certificat de apreciere, însă asta nu a fost tot. Jucătorii lui au ieșit pe gazon purtând tricouri pe care era inscripționat mesajul: „Mulțumim, Carla!”. Cireașa de pe tort a fost reprezentată însă de scenografia creată în peluza destinată galeriei gazdelor. Acolo, a fost afișată o imagine cu chipul magazionerei, așezat la uscat alături de câteva tricouri emblematice ale clubului, plus mesajul: „Carla, ești o legendă a clubului nostru! Îți mulțumim pentru tot!”.

Doamna a privit emoționată către scenografia respectivă și a izbucnit în lacrimi. Imediat după acest eveniment, ea a fost îmbrățișată de jucători și de ceilalți membrii ai clubului care se aflau pe teren, iar la scurt timp, aceste imagini au făcut înconjurul planetei.

Magazionera Carla, declarații de impact într-un interviu acordat în 2023!

În anul 2023, moment în care a împlinit 25 de ani de muncă în cadrul clubului Go Ahead Eagles, Carla Whittie a oferit un interviu pentru unul dintre canalele principale ale echipei, în care a povestit despre toată experiență ei pe „De Adelaarshorst”, amintind atât lucrurile pozitive, dar și cele negative.

„Când am început la Go Ahead Eagles nici măcar nu aveam voie să intru în vestiarul jucătorilor. De fapt, dacă îmi amintesc corect, poza mea nu apărea în albumul echipei. La momentul respectiv, responsabilii cu echipamentul nu erau considerați cu adevărat o parte importantă a clubului. Asta a durat vreo 15 ani. Țin minte că uneori stăteam pe bancă precum un suporter. Mă consumam foarte mult dacă nu făceam un meci bun. Acum lucrurile stau altfel. Jucătorii sunt pur și simplu colegii mei”, declara Carla Whittie în 2o23.

De asemenea, aceasta a mai precizat că odată cu trecerea timpului, volumul de muncă a crescut considerabil, dar asta nu a deranjat-o, ba din contră. Ea a afirmat că se simte foarte bine atunci când există o mare responsabilitate pe umerii ei, iar faptul că a devenit unul dintre cei mai vechi membrii ai clubului o onorează foarte tare: „În trecut, trebuia să mă ocup doar de spălătoria primei echipe. În prezent, fac acest lucru pentru toate echipele de tineret din cadrul Academiei de Fotbal, precum și pentru jucătorii de la școala de fotbal. Faceți un calcul să vedeți câte haine murdare se adună în fiecare săptămână. Dar nu mă deranjează acest lucru. Faptul că am o asemenea responsabilitate înseamnă că fac ceea ce trebuie, iar faptul că am rămas aici atâta timp mă face să mă simt extraordinar”.