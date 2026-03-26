Imagini emoționante înainte de Turcia – România! Cum au cântat tricolorii imnul național. Video

Meciul Turcia – România de la Istanbul, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, a început, în mod tradițional, cu momentul intonării celor două imnuri naționale. Conform protocolului UEFA, primul care a răsunat pe stadionul lui Beșiktaș a fost cel al oaspeților de la această partidă, naționala lui Mircea Lucescu, „Deșteaptă-te, române!”.

Cum au cântat tricolorii lui Mircea Lucescu imnul național înainte de Turcia – România

În mod așteptat, tricolorii aleși de selecționer pentru a începe acest joc extrem de important au părut destul de emoționați în acele clipe de mare tensiune. Ei au cântat imnul cu implicare, așa cum s-a întâmplat la Campionatul European din 2024 din Germania, când „Zidul Galben” a dominat din punct de vedere sonor pe toate stadioanele, iar echipa pregătită atunci de Edi Iordănescu a reușit să ajungă până în optimile de finală, acolo unde s-a înclinat în fața Olandei.

Ulterior, bineînțeles că a fost intonat și imnul național al Turciei, într-un decor de senzație pus în scenă de suporterii naționalei pregătite de În acest timp, la Tribuna a II-a a stadionului lui Beșiktaș Cu această ocazie a fost făcută o paralelă între generația naționalei de la Istanbul care în 2002 a încheiat pe locul 3 la Cupa Mondială din Coreea de Sud și Japonia și aceasta din prezent, care încearcă să se califice pentru prima dată de atunci la un astfel de turneu final.

Vlad Dragomir, plin de încredere înainte de Turcia – România

Cu puțin timp înainte de startul partidei de la Istanbul, mijlocașul lui Pafos, , a explicat de ce el și coechipierii lui de la națională : „Pentru asta ne pregătim, așteptăm meciurile astea. A venit momentul. Va fi un meci greu, dar frumos.

I-am analizat bine, știm totul despre ei, deci nu avem nicio grijă din punctul ăsta de vedere. (n.r. E o poziție nouă cea de închizător pentru tine?) E o poziție bună pentru mine. Am jucat acolo la Pafos în Champions League, de multe ori am jucat mai în spate. Nu am niciun fel de problemă. Avem nevoie de multă inimă în seara asta. Atât pe teren, cât și în tribună”.

