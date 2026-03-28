Imagini emoționante pe Anfield, la meciul caritabil dintre Liverpool și Borussia Dortmund! Fostul star al „cormoranilor" a izbucnit în plâns la comemorarea lui Diogo Jota

Scene emoționante pe Anfield! Un fost mare jucător al lui Liverpool a izbucnit în lacrimi în timpul meciului caritabil cu Borussia Dortmund. Totul s-a întâmplat la comemorarea lui Diogo Jota.
Dragos Petrescu
28.03.2026 | 23:14
Thiago Alcantara în lacrimi pentru Diogo Jota, la meciul caritabil dintre Liverpool și Dortmund // FOTO: colaj Fanatik
Sâmbătă, 28 martie, a avut loc un meci cartiabil pe Anfield Road, între legendele clubului Liverpool și cele ale Borussiei Dortmund. Deși au condus cu 2-0, „cormoranii” au pierdut avantajul până la finalul partidei, iar disputa s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Golurile celor două echipe au fost însă umbrite de evenimentul care s-a petrecut în minutul 20 al întâlnirii, atunci când fanii gazdelor au scandat numele lui Diogo Jota, fostul fotbalist al grupării engleze, care a decedat în luna iulie a anului trecut, în urma unui accident rutier. Acest moment emoționant l-a copleșit pe Thiago Alcantara, care a izbucnit în lacrimi direct pe gazon.

Moment emoționant pe Anfield! Thiago Alcantara a plâns la comemorarea lui Diogo Jota

De la nefericitul eveniment care s-a produs în urmă cu opt luni, suporterii lui Liverpool au creat un obicei ca la fiecare meci, în minutul 20 (numărul de pe tricoul lui Diogo Jota), să se ridice în picioare și să-i strige numele regretatului fotbalist portughez. Asta s-a întâmplat și sâmbătă, deși nu a fost vorba de o partidă oficială. În momentul în care a auzit scandările fanilor „cormorani”, Thiago Alcantara nu și-a mai putut ascunde emoțiile și a izbucnit în lacrimi pe teren.

Thiago Alcantara în lacrimi, la meciul caritabil dintre Liverpool și Dortmund // FOTO: talkSport

Thiago Alcantara a fost singurul jucător prezent pe gazon la meciul caritabil de sâmbătă care a avut ocazia să împartă vestiarul cu Diogo Jota. Cei doi au fost colegi la Liverpool pentru o perioadă de trei sezoane (din 2020 până în 2023), timp în care au cucerit două trofee: FA Cup și Cupa Ligii Angliei (ambele în stagiunea 2021/2022).

Componența celor două loturi de legendă ale lui Liverpool și Borussia Dortmund, la meciul caritabil de pe Anfield:

  • LIVERPOOL: Gerrard, Kuyt, Thiago, Reina, Babel, Dudek, Crouch, Skrtel, Hyypia, Riera, Aurelio, Benayoun, Biscan, Klavan, Wright, Spearing, Westerveld, Vignal, Kelly, Schillgard, Smicer, Sinama-Pongolle, Pennant, Gonzalez, Kuyt;
  • BORUSSIA DORTMUND: Riedle, Koller, Dede, Hummels, Piszczek, Schmelzer, Weidenfeller, Owomoyela, Blaszczykowski, Durm, Heinrich, Grosskreutz, Langerak, Petric, M. Zidan, Leitner, N. Valdez, Kirch, Lambert, Toni da Silva, Lee.

Jurgen Klopp a revenit pe banca lui Liverpool la meciul cu Dortmund

Partida caritabilă de pe Anfield s-a disputat cu casa închisă, beneficiarii evenimentului fiind fundațiile gazdelor: LFC și Forever Reds. De asemenea, acest meci a marcat și revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică a „cormoranilor”, la aproape doi ani distanță de la despărțirea oficială. Antrenorul german a bifat astfel încă un meci la cârma lui Liverpool, însă de această dată adversarul a fost un alt club care are un loc special în sufletul său, și anume Borussia Dortmund, echipa pe care Klopp a readus-o în elita fotbalului european.

Meciul a fost unul extrem de spectaculos, cu două garnituri în care s-au regăsit foste nume importante ale fotbalului mondial. Liverpool a condus cu 2-0, primul gol al meciului fiind marcat chiar de Thiago. Ulterior, Jay Spearing a dublat avantajul gazdelor, chiar înainte de pauză. În actul secund însă, „galben-negrii” au revenit pe tabelă, grație reușitelor semnate de Mohamed Zidane și legendarul Jan Koller, iar astfel, scorul final al partidei a fost 2-2.

Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
