Imagini emoționante pe Arena Națională la 10 ani de la tragedia de la Colectiv! Banner cu mesaj dur al galeriei lui Dinamo: „Aceeași corupție, niciun spital nou”. Foto și video

Partida dintre Dinamo și CFR Cluj a avut parte de un moment de-a dreptul emoționant. Victimele incendiului de la Colectiv au fost comemorate în debutul duelului.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
31.10.2025 | 20:35
Moment reculegere înainte de Dinamo - CFR Cluj. Foto: Fanatik
Au trecut mai bine de 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, iar victimele de atunci rămân vii în amintirea tuturor. Un moment special va avea loc în debutul partidei dintre Dinamo și CFR Cluj, jucătorii urmând să intre pe melodiile trupei Goodbye to Gravity.

Moment de reculegere înainte de Dinamo – CFR Cluj

Dinamo a solicitat ca în debutul partidei cu CFR Cluj să existe un moment de reculegere în memoria victimelor de la Colectiv, iar Liga Profesionistă de Fotbal a fost de acord cu această inițiativă a „câinilor”.

Pe tabela stadionului Arena Națională au fost afișate imagini cu cele 65 de persoane decedate în urma tragediei. Acest eveniment s-a petrecut în urmă cu 10 ani, în data de 30 octombrie 2015, în clubul Colectiv, la un concert al trupei Goodbye to Gravity.

Momentul a fost extrem de emoționant, publicul din tribune asistând tăcut la momentul dedicat victimelor din incendiul petrecut în urmă cu 10 ani, amintirea tragediei fiind încă prezentă în comunitatea bucureșteană.

Totodată, fanii dinamoviști aflați în tribune au afișat un banner cu un mesaj dur, anume: „De mâine s-ar întâmpla iar, ar fi același tablou… Aceeași corupție, niciun spital nou”.

Moment reculegere Dinamo CFR Cluj
Banner-ul afișat în tribune. Sursă foto: Fanatik

Andrei Găiuț, proiect dedicat victimelor din Colectiv

Andrei Găluț, singurul membru rămas în viață al formației, împreună cu alți zece muzicieni care au supraviețuit incendiului devastator, lansează în această perioadă „The Memento Project” — un demers caritabil menit să aducă un omagiu victimelor tragediilor ce au marcat România în ultimii zece ani.

„La 10 ani de la incendiul din clubul Colectiv, ca un simbol al rezilienței în fața suferințelor provocate de corupție, Andrei Găluț, alături de 10 supraviețuitori muzicieni, lansează The Memento Project, un proiect caritabil dedicat omagierii victimelor tragediilor care au marcat România în ultimul deceniu”, s-a arătat într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a trupei Goodbye to Gravity.

Proiectul își propune reinterpretarea, într-o variantă acustică și reorchestrată, a două dintre piesele emblematice ale trupei – „The Day We Die” și „The Cage” – reunite într-un videoclip emoționant care surprinde momente din timpul înregistrărilor din studio.

Moment de reculegere înainte de Dinamo - CFR Cluj

