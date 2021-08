Imagini exclusive de la nunta Alinei Vidican! Cadou de peste 250.000 de dolari pentru fosta lui Cristi Borcea !

Alina Vidican a devenit doamna Senhoreti, frumoasa fostă nevastă a lui Cristi Borcea unindu-și destinele cu un multimilionar american de origine braziliană.

Alina Vidican, răsfațată cu un cadou fabulos

Chiar înainte de a ajunge la altar și de a-și jura credință veșnică, Alina Vidican a avut parte de o surpriză uriașă din partea celui care i-a devenit soț, Claude Senhoreti, milionarul care este, printre altele, și pilot de raliu.

Mai exact, știindu-i pasiunea pentru mașini scumpe și puternice, sport, Claude a avuit grijă să îi aducă în dar o mașină la care omul obișnuit nici nu poate îndrăzni să viseze un om obișnuit: un Lamborghini Murcielago al cărui preț de pornire este de 250.000 de dolari, sumă la care se adaugă, evident, și ”opționalele” care pot duce bolidul până la vreo 450.000 de dolari.

Normal, în momentul în care a văzut cadoul, chiar înainte de a ajunge în fața altarului, Alina Vidican a fost la un pas de leșin, și, chiar dacă era așteptată de soțul ei, în fața preotului, a urcat mai întâi la volanul mașinii.

Iar pentru a urca în mașina de sute de mii de dolari, Alina Vidican a avut nevoie de ajutor, la cel mai serios mod cu putință. Nu de altceva, dar rochia de mireasă pe care o purta, în valoare de mai bine de 15.000 de dolari, una realizată în întregime din mătase naturală, de un alb orbitor, cu spatele gol și un decolteu amețitor, a încăput cu greu pe locul șoferului.

Alina Vidican și Claude, show total la nuntă

cu tradiționalul dans al miresei, cei doi mișcându-se, pătrunși de romantism, pe melodia lor favorită. E adevărat, nu înainte ca cei doi să își rostească jurămintele de credință personalizate, lucru care a adus lacrimi în ochi mai tuturor doamnelor și domnișoarelor de la nuntă.



Iar din informațiile obținute, în exclusivitate de FANATIK, atât Alina Vidican, cât și Claude Senhoreti au dezvăluit amicilor de la nuntă că își doresc să devină părinți împreună, un copil care să se alăture familiei pe care, deja, o aduc în cuplul lor fiind marea lor dorință.

După dansul miresei însă, petrecerea s-a încins așa cum se cuvine, iar la un moment dat mireasa a fost răsfățată cu un dans cu totul și cu totul deosebit din partea celui care i-a devenit soț. Un dans care, probabil, ar putea fi luat drept lecție și de striperii care au făcut carieră în acest domeniu, originile braziliene ale lui Claude dovedind că este un dansator de excepție.

Normal, mai toți invitații s-au distrat de minune la eveniment, , soțul ei, fiind înconjurați de mai bine de o sută de persoane care au fost, la rândul lor, răsfățate cu preparate culinare de lux și, normal, muzică braziliană și românească.

Și, chiar dacă nunta era programată să se termine la miezul nopții, conform regulilor impuse în Florida din cauza pandemiei de coronavirus, nuntașii au riscat puțin, iar petrecerea s-a terminat după ora 2.00 noapte, ora din Miami.

Cum o va chema pe Alina Vidican, după nuntă

Alina Vidican care, până pe 26 august mai purta, de fapt, numele de Alina Borcea, a acceptat, fără să stea pe gânduri, să ia drept nume de familie pe cel al soțului ei, Senhoreti, Claude fiind cel care a insistat pentru acest lucru, iar fosta soție a lui Cristi Borcea a acceptat.

De altfel, și la nuntă, Alina Vidican a cerut celor apropiați să i se adreseze, măcar în acea seară – prietenii ei folosindu-i totuși prenumele – cu apelativul de ”doamna Senhoreti” – explicația pentru bizara ei dorință fiind că nu este obișnuită cu numele și că nu se mai poate sătura de el.

Alina Vidican și Claude se iubesc de patru ani

Relația dintre Alina Vidican și Claude a pornit acum patru ani și, în exclusivitate pentru FANATIK, Claude a vorbit de cum s-a îndrăgostit de frumoasa timișoreancă.

”Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea. Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, povestea Claude, soțul Alinei Vidican, în exclusivitate pentru FANATIK.