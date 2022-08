Imagini exclusive din casa rivalei Mariei Ciobanu, fosta iubită a lui Ion Dolănescu. Tabloul cu regretatul cântăreț tronează pe perete

Margarita Valenciano, mama lui Dragoș Dolănescu, îi păstrează amintiri frumoase regretatului cântăreț de muzică populară, Ion Dolănescu. Are obiecte dăruite de el, cum ar fi o ceașcă de cafea sau o vază de cristal, dar tablourile cu el le consideră de cel mai mare preț. Acestea sunt expuse pe pereții din casei sale. La zilele lui de naștere sau în ziua în care a murit artistul, în casa Margaritei se ascultă muzica lui Ion Dolănescu. Tot atunci se deapănă povești legate de el, ca nepoții să știe cine a fost bunicul lor.

Margarita Valenciano, mama lui Dragoș Dolănescu, păstrează tablouri cu Ion Dolănescu în casa din Costa Rica

Margarita Valenciano, mama lui Dragoș Dolănescu, a studiat Medicina în Cluj și în București, iar la întoarcerea în țara sa a profesat ca medic. La un moment dat, mama lui Dragoș Dolănescu a fost și managerul unui spital din Costa Rica, iar mai târziu și-a deschis un cabinet privat în Alajuela, pe care îl are și astăzi.

Femeia, locuiește într-o casă superbă din Alajuela, o localitate foarte aproape de orașul San Jose, capitala din Costa Rica. Fosta iubită a regretatului cântăreț de muzică populară, Ion Dolănescu, nu l-a uitat pe artist. Ca dovadă, tablourile cu Ion Dolănescu tronează pe pereții camerelor. Femeia susține că îl mai visează și acum,

”Noi vorbim mereu de Ion la noi în casă. Povestim despre el, avem amintiri frumoase sau ascultăm muzica lui. Avem discuri cu el și tablouri, care sunt expuse pe pereții casei mele. Și acum îmi mai apare în vise, mereu parcă vrea să îmi mai comunice câte ceva.

Îl văd în lumină. Noi i-am făcut mereu pomeni și îl comemorăm, chiar dacă suntem departe de România și nu ajungem rar la mormântul lui”, a declarat, pentru FANATIK, Margarita Valenciano, mama lui Dragoș Dolănescu.

Margarita Valenciano a locuit în România vreme de 11 ani

Margarita Valenciano și Ion Dolănescu s-au iubit în anii 70 și au rămas în relații bune și după ce i-a despărțit securitatea. În acea perioadă a anilor de comunism era complicat să ai relații cu străinii. Iar lui Ion Dolănescu i-a fost teamă să nu aibă probleme.

Totuși, Margarita Valenciano a continuat să-l viziteze pe celebrul cântăreț de muzică populară și după ce s-a întors în Costa Rica. Ba mai mult, peste ani, aceasta a venit în vizită și cu fiul ei, Dragoș.

”Eu am stat în România timp de 11 ani. Am studiat Facultatea de Medicină la Cluj, dar, la un moment dat, m-am transferat la București, după ce l-am cunoscut pe Ion Dolănescu. Am învățat să vorbesc românește. Îmi place mâncarea românească și iubesc sarmalele. Dragoș îmi aduce mereu la pachet gata preparate, atunci când vine în România”, a mai spus mama lui Dragoș Dolănescu, Margarita Valenciano.

În ce relații a rămas fosta iubită cu Ion Dolănescu

Margarita Valenciano a păstrat relații frumoase cu Ion Dolănescu, cât a trăit acesta. Mai mult, pentru o perioadă și Dragoș ș, i sora lui, Carla, au stat în casa interpretului de muzică populară din Strada Caimatei. Cei doi au venit la studii în România.

”Am rămas în relații bune cu Ion. L-am vizitat mereu. Mai târziu, și Dragoș, și Carla au locuit la Ion în Strada Caimatei, într-o perioadă în care ei au venit la studii în România. Iar Ion o iubea foarte mult și pe Carla, sora lui Dragoș”, a povestit Margarita Valenciano, pentru FANATIK.

Dragoș Dolănescu s-a războit în instanță pe averea tatălui său, cu fratele lui mai mare, Ionuț Dolănescu. După un proces de aproape 9 ani de zile, instanța a decis ca Dragoș să rămâna cu vila artistului din Sinaia. Lui Ionuț, judecătorii au stabilit să îi revină vila din Caimatei, unde s-a și mutat și care acum este în renovare.