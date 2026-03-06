Imagini exclusive din Liban: Israelul, acțiuni în forță la Beirut! Mașină făcută praf de o dronă și alarme interminabile: „Nimeni nu putea înainta”

ADVERTISEMENT

FANATIK prezintă imagini în exclusivitate din Beirut, capitala Libanului, oraș care a fost bombardat destul de intens în ultimele ore de armata israeliană! Războiul din Iran afectează, de șase zile, o serie de state din Orientul Mijlociu, iar în Liban Israelul vizează gruparea Hezbollah, un braț armat extins al regimului de le Teheran în regiune.

Imagini exclusive din Beirut, în timpul unei alerte cu bombă. Haos pe străzi și mărturii din mijlocul evenimentelor

Momente de maximă tensiune au fost surprinse chiar în inima orașului Beirut, în cursul zilei de joi, 5 martie 2026, după ce o alertă de bombă a declanșat isteria în capitala Libanului. FANATIK a intrat în posesia unor imagini video filmate chiar în momentul în care sirenele au început să răsune peste oraș, surprinzând reacțiile oamenilor și atmosfera apăsătoare din zonă.

Imaginile au fost trimise către FANATIK de jurnalistul grec Christos Nicolaidis care se afla în Beirut în momentul declanșării alarmei. Reporterul a surprins atât momentul în care sirenele au început să răsune în capitala libaneză, cât și scenele tensionate petrecute cu o noapte înainte. Totul are loc pe fondul escaladării conflictului din , după confruntările fără precedent dintre Statele Unite și Iran, care au generat reacții militare în mai multe zone ale regiunii. Situația se resimte și în Liban, unde Israelul vrea să șteargă de pe suprafața pământului orice rămășiță de Hezbollah.

Luptă cruntă între Israel și Hezbollah

FANATIK vă prezintă, mai jos, imaginile surprinse de jurnalistul grec aflat în Liban, care ne explică, de altfel, cum au evoluat lucrurile în ultimele 24 de ore: de la explozia unei mașini în care ar fi fost urmărit un oficial libanez apropiat de Hezbolllah până la noile amenințări cu bombardamentele din cursul zilei de 5 martie.

Prima secvență a imaginilor e chiar din mijlocul orașului, în clipa în care sirenele de alarmă încep să răsune peste capitală. Sunetul puternic al alarmei se aude clar pe fundal, iar oamenii reacționează imediat. și încearcă să se îndepărteze cât mai repede din zonă, pe fondul temerii că ar putea urma explozii.

Corespondent de război, relatări în exclusivitate pentru FANATIK, chiar din Beirut

„Ne aflam la un tur de presă în sudul Libanului, organizat de Hezbollah. Eram (n. red.: în districtul Dhayra unde s-a dat alarma) împreună cu mai mulți jurnaliști. Eram împreună cu convoiul lor, ne-au dus să ne arate zonele bombardate, pentru că a fost anunțată bombardarea unei clădiri rezidențiale. Armata israeliană a anunțat că va ținti acea zonă și le-a cerut oamenilor să plece, înainte să se producă bombardamentul. Israelienii au cerut evacuarea, deoarece aveau planificată bombardarea. S-a creat haos, pentru că oamenii încercau să plece cât de repede au putut din zonă, dar s-a creat un blocaj. Era plin de mașini și nimeni nu mai putea înainta.

În acest moment, suntem în siguranță. Aici alarmele se dau în felul următor. Există un ofițer de presă care anunță în legătură cu ultimele decizii pe Twitter. Cele mai multe anunțuri se fac în limba arabă, iar apoi suntem și noi informați”, a declarat jurnalistul grec prezent la fața locului, în exclusivitate pentru FANATIK.

Mașină făcută praf de o dronă: doi morți

În galeria foto a materialului, se poate observa o mașină care a luat foc în cursul nopții de miercuri spre joi (4 spre 5 martie), după ce a fost lovită de o dronă. „Azi dimineață ei nu au bombardat, cel puțin până acum câteva momente, era lansat doar un avertisment. Imaginea cu mașina în flăcări e de noaptea trecută. O dronă a urmărit o anumită mașină, iar în urma exploziei au murit doi oameni”, ne mai spune corespondentul de război, în exclusivitate.