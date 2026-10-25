Imagini fabuloase cu Marius Șumudică după golul de 2-0 din CFR Cluj – Dinamo! Cum a reacționat antrenorul ardelenilor. Foto

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Deși CFR Cluj se confruntă cu probleme reale în acest sezon, Marius Șumudică a reușit să obțină rezultate foarte bune alături de ardeleni. Duminică seară, ardelenii au întâlnit liderul din SuperLiga, Dinamo București, însă s-au descurcat de minune. Antrenorul „feroviarilor” a refulat după al doilea gol al echipei sale, marcat de Cristi Ignat.

Marius Șumudică a refulat după golul de 2-0 din CFR Cluj – Dinamo

Chiar dacă Dinamo a dominat partida din Gruia, CFR Cluj a înscris prima prin Andrei Cordea. Fostul fotbalist al celor de la FCSB . După reluarea jocului, ardelenii au dat din nou lovitura, de această dată prin Cristi Ignat.

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a lui Omic și a înscris printr-o lovitură de cap. După ce echipa sa și-a dublat avantajul, Marius Șumudică a refulat. Antrenorul „feroviarilor” a ridicat imediat mâinile spre cer, în semn de bucurie, după care a făcut semn fanilor să cânte mai tare.

Situația ardelenilor s-a complicat! Dinamo a înscris de două ori în trei minute

Aflați la adăpostul unui avantaj de două goluri, elevii lui Marius Șumudică s-au retras pentru a apăra rezultatul, însă strategia ardelenilor a durat doar 17 minute. Cătălin Cîrjan a redus din diferență din pasa lui Oliver Hintsa, iar după doar trei minute, olandezul Dean Zandbergen a restabilit egalitatea din pasa lui Ianis Tarbă, fotbalist introdus de Nuno Campos în minutul 73.

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Repriza a doua a fost controlată autoritar de liderul SuperLigii României, în timp ce CFR Cluj a părut că-și pierde rapid din prospețime odată cu trecerea minutelor. „Câinii” au avut o posesie zdrobitoare, de 77%, și au încercat poarta lui Vâlceanu de 12 ori. Patru dintre șuturi au prins cadrul porții, iar două dintre ele s-au transformat în goluri pentru dinamoviști. În cele din urmă, cele două formații și-au împărțit punctele, iar Dinamo rămâne pe prima poziție și la finalul acestei etape, indiferent de rezultatul Universității Craiova din meciul de la Sfântu Gheorghe.