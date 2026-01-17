Imagini fabuloase de la debutul lui Adrian Șut în Emirate! Arabii, mesaj special pentru fostul jucător de la FCSB. Foto

ADVERTISEMENT

s-a transferat în această iarnă de la , informație anunțată EXCLUSIV de FANATIK, iar pentru mijlocașul român nu a fost nevoie de mult timp pentru a debuta la noua sa echipă.

Mesajul special pe care arabii l-au afișat la debutul lui Adrian Șut la Al-Ain

Jucătorul originar din Târgu Mureș a fost trimis din primul minut la partida dintre Al-Ain și Al-Wahda, din runda cu numărul 13 a campionatului Emiratelor Arabe Unite, iar mijlocașul român a avut parte de o surpriză din partea suporterilor echipei sale, care i-au pregătit un mesaj special.

Concret, în tribunele stadionului pe care s-a disputat partida, un banner cu fața fotbalistului a fost afișat, alături de mesajul „Bine ai venit acasă, Adrian Șut”, semn că fanii grupării sunt mulțumiți de transferul făcut și deja îl văd pe românul luat de la FCSB ca fiind o piesă importantă.

🚨🚨 جماهير العين ترحب بلاعب ادريان شوت — منبر العين (@mnbralainfc)

Show total făcut de fanii lui Al-Ain, chiar la meciul de debut al lui Adrian Șut

Al-Ain este una dintre cele mai iubite echipe din Emiratele Arabe Unite și are mii de oameni meci de meci în tribune, iar atmosfera este una care duce mai mult cu gândul la zona ultras și nu la liniștea existentă de obicei printre suporteri în Orientul Mijlociu.

Aceștia și-au arătat creativitatea la partida cu Al-Wahda, unde pe lângă mesajul pentru Șut, au avut o scenografie specială, cu un războinic care semnifica echipa și mai multe trofee pe care le-a câștigat în bătăliile dure pe care le-a dat.

🚨🚨🚨🚨🚨 تيفو تاريخي وجميل من الأمة العيناوية 🥶💜🔥 ” التاريخ ” — منبر العين (@mnbralainfc)

Ce salariu primește Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite

Transferul lui Adrian Șut de la FCSB la Al-Ain, pentru 1,5 milioane de euro, a fost anunțat prima dată de FANATIK, iar de asemenea o altă informație importantă a fost oferită publicului. Mijlocașul a fost convins cu o sumă mare de bani să plece de la campioana României.

Chiar dacă era unul dintre oamenii de la bază ai trupei conduse de Elias Charalambous, Adrian Șut a fost convins, în cele din urmă, de propunerea salarială excelentă a arabilor. Fotbalistul va câștiga 1 milion de euro anual pe durata contractului său cu Al-Ain, sumă pe care în România o făcea în mai mulți ani.