Imagini fabuloase de la nunta lui Pepe cu Raluca! Andra și Adrian Minune, îngenunchiați – VIDEO

Pepe și Raluca s-au căsătorit în 2014, iar nași la nuntă le-au fost Andra și Cătălin Măruță. Evenimentul a fost unul de mare anvergură, căci au fost invitați unul și unul.

La momentul acela, niciunul dintre miri nu se gândeau că se vor despărți 6 ani mai târziu, însă decizia este luată, iar șanse de împăcare nu mai există.

Andra și Adrian Minune au cântat împreună cu Pepe la nuntă, iar momentul a fost unic la petrecere, clipurile ajungând pe Youtube și fiind intens urmărite la acea vreme.

Nunta lui Pepe cu Raluca, marcată de un duet de excepție dintre Andra și Adrian Minune

Deși nașa Andra nu a vrut inițial să cânte, până la urmă, artista s-a lăsat convinsă de Adrian Minune, care a venit în genunchi în fața ei, cu rugăminți, să fredoneze împreună cu el melodia E noapte și e târziu, viața mea!, piesă celebră în special în anii 90, lansată de Adrian Minune.

Un detaliu neobișnuit la nunta lui Pepe cu Raluca Pastramă a fost faptul că absolut toți invitații, la un moment dat, s-au pus în genunchi și au cântat împreună cu Pepe și Adrian Copilul Minune piese de jale și dor.

Petrecerea de nuntă a avut loc într-un restaurant de fițe din Capitală, iar întregul eveniment a fost filmat de Cătălin Măruță, pentru emisiunea Happy Hour de la acea vreme, difuzată la Pro tv, în prezent La Măruță.

Andra a fost cea care a deschis ringul de dans cu melodia Dragostea e tot ce rămâne, dar și cu alte cântece din repertoriul artistei.

„

„ Nu am putut să dorm, a fost emoţionant de când au venit cei din familia mea la mine. Am plâns toată ziua de azi, de la ora 12:00, noaptea trecută, tot plâng. Eu şi Raluca am dormit separaţi. Fiind şi ziua mea, Raluca mi-a făcut o surpriză, a venit la mine în Pipera cu familia mea.

Toată lumea a venit la mine acasă, am plâns direct. Asta este! Şi băieţii mai plâng din când în când. Nu am respectat toate tradiţiile, însă am respectat ce am crezut eu. Pe naşi îi iubesc şi îi respect foarte mult. Raluca este şefa.

Mulţumesc lui Dumnezeu pentru că am întâlnit-o pe Raluca, că mi-a dăruit-o pe Maria”, a declarat Pepe, după petrecerea de nuntă.

Pepe, anunț despre divorț pe rețelele de socializare

Cântărețul este căsătorit de 6 ani cu Raluca Pastramă, iar împreună au două fetițe. Deși nu păreau că au probleme în cuplu, iar soția lui fiind prezentă într-una din emisiunile lui de pe Yoututbe chiar în urmă cu o lună, iată că divorțul bate la ușă.

Pepe a anunțat că el și soția lui se vor separa în acte la notar, iar fetițele vor crește împreună cu ambii părinți, chiar dacă artistul nu mai locuiește de două săptămâni în căminul conjugal.

,,Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Mai exact, vom divorța în curând. Este o decizie asumată. Mai exact, nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației. În momentul de față, nu mai locuim împreună de mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și multele încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine”, a spus artistul.

Pepe a mai fost căsătorit și cu Oana Zăvoranu, care l-a înșelat cu deputatul Tudor Ionescu.