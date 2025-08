Imagini fabuloase de la petrecerea „câinilor după Dinamo – FCSB 4-3. Show total la vestiare. Video

A fost sărbătoare generală după Dinamo – FCSB 4-3. „Câinii roșii” au făcut show la vestiare. Cristi Mihai, unul dintre fotbaliștii introduși în repriza secundă, a fost liderul distracției. Mijlocașul a luat o boxă în brațe.

ADVERTISEMENT

Dinamo, prima victorie în fața celor de la FCSB după 5 ani

„Câinii roșii” au făcut un meci foarte bun pe Arena Națională și i-au învins pe rivalii de la FCSB cu 4-3. Atacanții lui Kopic au profitat de fiecare greșeală a adversarilor și au adus trei puncte prețioase pentru echipa din Ștefan cel Mare.

A fost show total pe Arena Națională după ce Horațiu Feșnic a pus capăt meciului. Jucătorii de la Dinamo au sărbătorit împreună cu fanii prima victorie din ultimii 5 ani împotriva rivalilor de la FCSB.

ADVERTISEMENT

Cristi Mihai, liderul la petrecere după victoria din derby

Așa cum era de așteptat, jucătorii lui Kopic s-au dezlănțuit după meci. Cristi Mihai a fost showman-ul „câinilor roșii”. Mijlocașul echipei din Ștefan cel Mare a luat boxa în brațe și s-a plimbat cu ea inclusiv pe culoarele Arenei Naționale.

„Mă bucur că am obținut prima victorie din acest sezon. Avem un grup unit, un antrenor care știe ce face, suntem ca o familie. Am intrat pe teren la fel ca la orice alt meci și am dat totul pentru victorie.

ADVERTISEMENT

Ambiție am avut la fiecare meci, am dat mereu sută la sută. Mi-am făcut treaba de fiecare dată când am intrat pe teren. Sunt lucruri care se lucrează la antrenament. Mă bucur că ne-a ieșit, e meritul echipei.

ADVERTISEMENT

Mă bucur că am fost primit bine, sper să răsplătesc încrederea suporterilor. A fost un derby greu, am jucat cu campioana, sunt jucători de calitate. Îmi doresc să joc în play-off și să avem cât mai multe meciuri nebune”, a declarat Alexandru Musi după derby-ul cu FCSB.

ADVERTISEMENT