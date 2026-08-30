Imagini fabuloase de la Târgoviște! Ce soluții au găsit fanii care nu au mai prins bilet la FCSB – UTA. Foto

Conducerea celor de la FCSB a decis ca meciul cu UTA să se dispute la Târgoviște, deoarece Arena Națională este în continuare indisponibilă, iar suprafețele de joc de celelalte stadioane din București nu se află într-o stare bună. Meciul de pe stadionul „Eugen Popescu” s-a disputat cu tribunele pline, însă a fost urmărit și de fani care nu au intrat pe stadion. Aceștia au găsit diverse metode inedite pentru a vedea jocul.
Zeci de fani au urmărit partida dintre FCSB și UTA de pe gardul Bisericii „Sfânta Vineri”, aflată în apropierea arenei. Un grup de suporteri a urmărit meciul de la balconul unei case, iar alți fani au încercat să vadă jocul de pe stadionul „Eugen Popescu” chiar prin gardul arenei. Stadionul cu o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri a fost renovat recent, în perioada 2019-2023.
Unii dintre fanii care și-au cumpărat bilet la partida dintre FCSB și UTA au întâmpinat probleme la intrarea în stadion și au ratat primele minute ale jocului. Chiar dacă formația „roș-albastră” a fost zguduită de un scandal uriaș, detaliile fiind dezvăluite în exclusivitate de FANATIK, jucătorii și cei din staff au fost primiți bine de fanii din Târgoviște.
FCSB a decis să organizeze meciul cu UTA în afara Capitalei pentru ca partida să se joace pe un gazon cât mai bun, după problemele întâmpinate în Ghencea și pe „Arcul de Triumf”. „Cu UTA vom juca la Târgoviște. A fost Florin Cernat, a văzut terenul, e impecabil! Ne primesc cu brațele deschise, o să mergem acolo.
Toată lumea e deschisă, toată lumea înțelege că îți bați joc de fotbal dacă vrei să joci pe un teren bun și nu faci asta”, afirma Mihai Stoica pe 11 august, la Prima Sport. Există posibilitatea ca și următorul meci al FCSB-ului pe teren propriu, cel cu Petrolul, să se dispute tot la Târgoviște, deoarece Arena Națională ar urma să fie din nou blocată.