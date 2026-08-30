Imagini fabuloase de la Târgoviște! Ce soluții au găsit fanii care nu au mai prins bilet la FCSB – UTA. Foto

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Conducerea celor de la FCSB a decis ca meciul cu UTA să se dispute la Târgoviște, deoarece Arena Națională este în continuare indisponibilă, iar suprafețele de joc de celelalte stadioane din București nu se află într-o stare bună. Meciul de pe stadionul „Eugen Popescu” s-a disputat cu tribunele pline, însă a fost urmărit și de fani care nu au intrat pe stadion. Aceștia au găsit diverse metode inedite pentru a vedea jocul.

Imagini fabuloase de la Târgoviște! Ce soluții au găsit fanii care nu au mai prins bilet la FCSB – UTA

Zeci de fani au urmărit partida dintre FCSB și UTA de pe gardul Bisericii „Sfânta Vineri”, aflată în apropierea arenei. Un grup de suporteri a urmărit meciul de la balconul unei case, iar alți fani au încercat să vadă jocul de pe stadionul „Eugen Popescu” chiar prin gardul arenei. Stadionul cu o capacitate de aproximativ 8.000 de locuri a fost renovat recent, în perioada 2019-2023.

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. Chiar dacă , jucătorii și cei din staff au fost primiți bine de fanii din Târgoviște.

De ce a organizat FCSB meciul cu UTA la Târgoviște

FCSB a decis să organizeze meciul cu UTA în afara Capitalei pentru ca partida să se joace pe un gazon cât mai bun, după problemele întâmpinate în Ghencea și pe „Arcul de Triumf”. „Cu UTA vom juca la Târgoviște. A fost Florin Cernat, a văzut terenul, e impecabil! Ne primesc cu brațele deschise, o să mergem acolo.

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Toată lumea e deschisă, toată lumea înțelege că îți bați joc de fotbal dacă vrei să joci pe un teren bun și nu faci asta”, afirma Mihai Stoica pe 11 august, la . Există posibilitatea ca și , deoarece Arena Națională ar urma să fie din nou blocată.